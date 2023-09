We wspomnianej scenie Sally (Ryan) i Harry (Billy Crystal) rozmawiają o swoich miłosnych podbojach. W pewnym momencie mężczyzna zapewnia, że poznałby, gdyby jego ewentualna partnerka udawała orgazm. Sally mówi "sprawdzam" i zaczyna krzyczeć z pozorowanej rozkoszy, nie bacząc na ludzi obecnych w restauracji.

"Zabawne, mój syn zadzwonił rano, że jest w Nowym Jorki, a jego hotel znajduje się naprzeciwko Katz's Deil (knajpy, w której rozgrywała się scena). Moja córka była ze mną, telefon był w trybie głośnomówiącym i oboje stwierdzili: 'Mamo, to wyjątkowy rodzaj żenady'" - mówiła Ryan.

Wideo "Kiedy Harry poznał Sally": Popis w restauracji

Jej syn, aktor Jack Quaid, dodał, że w środku znajduje się nawet strzałka wskazująca miejsce, w którym siedziała podczas kręcenia sławnej sceny. Gwiazdor serialu "The Boys" i piątej części "Krzyku" mówił o niej w wywiadzie z 2018 roku. Wtedy obejrzał film po raz pierwszy.

"Chłopaki, jeśli twoja matka ma jedną z najsławniejszych scen szczytowania w historii, to ten film nie jest waszym pierwszym wyborem, ok?" - żartował. "Obejrzałem ['Kiedy Harry poznał Sally'], bo kręciłem komedię romantyczną, a to jest jedna z najlepszych komedii romantycznych. Obejrzałem go, [...] byłem dumny z mamy i zaraz do niej zadzwoniłem, i przeprosiłem, że nie widziałem go wcześniej. Ona na to: 'Widziałam go tylko raz'. W każdym razie, z jej filmów ten jest moim ulubionym".

"Kiedy Harry poznał Sally" Roba Reinera miało swoją premierę w lipcu 1989 roku. Film otrzymał nominację do Oscara za scenariusz i uchodzi dziś za jedną z najlepszych komedii romantycznych. Z kolei scena z udawanym orgazmem stale pojawia się na listach najzabawniejszych w historii.