"Dziadku, wiejemy!": Peszek i Grochowska w nowym filmie Olgi Chajdas

"Dziadku, wiejemy!" to nowy film Olgi Chajdas , który celebruje jedną z najpiękniejszych więzi - relację dziadka i wnuczki. W filmie występuje plejada wspaniałych aktorów starszego pokolenia - Jan Peszek, Wiktor Zborowski i Włodzimierz Press. W roli wnuczki zobaczymy debiutującą na ekranie Annę Nowak, jej mamę gra Agnieszka Grochowska .



"Dziadku, wiejemy!": niezwykły duet na ekranie

"Dzieci się ma, ale wnuki się kocha" - głosi popularne powiedzenie, które w "Dziadku, wiejemy!" nabiera nowego znaczenia. Film pokazuje, jak wyjątkowa relacja wnuczki i dziadka może odmienić życie całej rodziny i stać się początkiem niezapomnianej przygody. Ta pełna humoru, przygód i ciepła opowieść łączy w sobie ducha "Indiany Jonesa" dla młodego widza z głębokim przesłaniem o radzeniu sobie z emocjami, szczerości i zrozumieniu w kontaktach z dziećmi i nie tylko.

"Dziadku, wiejemy!" to także opowieść o niezwykłej podróży, która zaczyna się ucieczką dziadka (Jan Peszek) i jego wnuczki Jagody (Anna Nowak) z domu spokojnej starości, a prowadzić ma do Światła Morza - statku, o którym dziadek tyle Jagodzie opowiadał. A że ich śladem - oprócz mamy przerażonej zniknięciem córki (Agnieszka Grochowska), rusza także szajka złoczyńców oraz smok (serio), na naszych bohaterów czekają przygody małe i duże.

Agnieszka Grochowska, która w filmie gra rolę córki Jeremiego i mamy Jagody, bardzo ceni relację, jaką wnuczkowie mogą mieć z dziadkami: "Warto pielęgnować tę więź, ponieważ jest ona w dużej mierze bezinteresowna"

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziadku, wiejemy! / Karolina-Grabowska/Next Film / materiały prasowe

"Dziadku, wiejemy!": o czym jest ten film?

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok - rusza za nimi także smok.

Rola Jagody będzie debiutem dla Anny Nowak. W roli jej dziadka Jeremiego zobaczymy Jana Peszka, mamę zagra Agnieszka Grochowska. W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk. Drugą rolę dziecięcą zagra Filip Tkaczyk.

Autorem scenariusza jest Emil Płoszajski. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek. Producentkami filmu są Małgorzata Małysa i Karolina Galuba z Furia Film.



Premiera filmu zaplanowana jest na maj 2025 rok. Dystrybutorem jest NEXT FILM.