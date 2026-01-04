Dziadkowie byli dla niego inspiracją podczas pracy nad romantycznym hitem
W filmie "Eternity. Wybieram ciebie" Miles Teller wcielił się w Larry’ego, który po śmierci musi walczyć o wieczność ze swoją żoną Joan z jej dawną miłością, Lukiem. W wywiadzie dla "People" aktor zdradził, że wielką inspiracją podczas pracy nad tą rolą okazali się jego dziadkowie.
W rozmowie z "People" Teller zdradził, że oboje mieszkali u niego w Kalifornii na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć do "Eternity. Wybieram ciebie". "Było miło, by po prostu… Nie wiem, patrzeć na nich" – stwierdził aktor. "Byli w sobie tak zakochani. Często, gdy ludzie są tak długo po ślubie, gdy jedno odchodzi, drugie wkrótce do niego dołącza. To chyba coś w rodzaju złamanego serca. To coś wyjątkowego".
Dziadek Tellera odszedł w grudniu 2024 roku, chwilę po zakończeniu zdjęć do "Eternity. Wybieram ciebie". Babcia aktora, Leona Flowers, towarzyszyła mu podczas premiery filmu.
Teller dodał, że inspiracją dla roli oddanego męża była także jego żona Keleigh. "Jest najlepsza. […] Kiedy powiedzieliśmy słowa przysięgi, widzieliśmy to, jako bycie ze sobą na zawsze, na wieczność" – mówił o swojej partnerce. "Jest fundamentem wszystkiego w moim życiu. Ma niesamowicie dobre serce".
Podczas pierwszych pokazów filmu na festiwalu w Toronto we wrześniu 2025 roku Teller wyznał, że rodzina była dla niego zawsze bardzo ważna. "Dorastałem wśród mężczyzn, którzy byli oddani swoim żonom i zawsze starali się je uszczęśliwić. Jej szczęście było jego szczęściem".
Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie — i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?
"Eternity. Wybieram Ciebie" to oryginalna i wzruszająca zarazem komedia romantyczna — swoista podróż w popkulturową wizji egzystencji po życiu. Aktorzy z entuzjazmem przyjęli scenariusz, który, opowiadając o fantazyjnej placówce życia pozagrobowego, odzwierciedlał nader ziemskie sprawy.