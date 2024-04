"Co zrobiła Jennifer" na Netflix od 10 kwietnia

Nieznani sprawcy włamali się do domu wietnamskich imigrantów i sterroryzowali rodzinę, pozostawiając przy życiu jedynie straumatyzowaną córkę. Sąsiedzi i znajomi nie mogli uwierzyć, że tak gościnni, hojni i ciężko pracujący ludzie mogli paść ofiarą przestępców.

"Co zrobiła Jennifer" to pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Jenny Popplewell ("Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina") poprzez materiały z przesłuchań policyjnych i wypowiedzi osób związanych ze sprawą odkrywa zagmatwaną sieć problemów prowadzących do niespodziewanego finału - czytamy w opisie Netfliksa.

"Między nami ściana" na Netflix od 12 kwietnia

"Między nami ściana" to nowy hiszpański film, remake francuskiej komedii romantycznej "Behind the Wall" z 2015 roku (tytuł oryginalny "Un peu, beaucoup, aveuglément", z Aitaną w roli głównej. Ona jest młodą pianistką przygotowującą się do przesłuchania. On (Fernando Guallar) - projektantem gier, który potrafi się skoncentrować wyłącznie w absolutnej ciszy. Ich mieszkania dzieli tylko cienka jak papier ściana. Czy nauczą się żyć ze sobą w harmonii? A może przez tę ścianę rozkwitnie romans? - brzmi opis Netfliksa.

"Ojciec chrzestny" na Netflix od 14 kwietnia

Uznany za jeden z najlepszych amerykańskich filmów wszech czasów przez American Film Institute, mistrzowski obraz Francisa Forda Coppoli przedstawia Marlona Brando w nagrodzonej Oscarem roli patriarchy rodu Corleone. " Ojciec chrzestny " to szczery, brutalny i poruszający portret sycylijskiej rodziny, która desperacko stara się zachować swoje wpływy w pełnej korupcji, oszustw i zdrady powojennej Ameryce.

