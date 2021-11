O to, czy Johnson faktycznie praktykuje zdumiewający zwyczaj na siłowni, zapytał go magazyn "Esquire". Gwiazdor odpowiedział twierdząco. "Podczas ćwiczeń dużo piję, a co za tym idzie, przynajmniej kilka razy muszę się wysiusiać, więc biorę butelkę" - przyznał jeden z najbardziej muskularnych gwiazdorów w Hollywood. Przyczyna tego zachowania jest prozaiczna. "Zazwyczaj siłownie, na których ćwiczę, nie mają toalet. To raj z żelastwem, gdzie jest po prostu gorąco, leje się pot i jest brudno" - wyjawił Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson: Prysznic trzy razy dziennie

Poza siłownią gwiazdor bardzo dba o higienę osobistą. Jak zapewnił w sierpniu na swoim Twitterze, bierze prysznic trzy razy dziennie. "Zimny rano po przebudzeniu, aby zacząć dzień; ciepły po treningu przed pracą; gorący po tym, jak wracam do domu" - wyznał. I dodał, że podczas kąpieli lubi sobie podśpiewywać, choć robi to nieporadnie.



Zdecydowanie lepiej niż ze śpiewaniem, Dwayne radzi sobie z doborem filmów, w których występuje. Najnowsza produkcja z jego udziałem - "Czerwona nota", która zadebiutowała na Netfliksie 12 listopada - zaliczyła najlepsze otwarcie w historii tej platformy streamingowej. Ten sukces ogłosił jego kolega z planu, Ryan Reynolds, ale dokładnej liczby odsłon nie ujawniono. Ta komedia kryminalna to historia agenta FBI, który chce złapać słynną złodziejkę dzieł sztuki (w tej roli Gal Gadot). Żeby to zrobić, musi nawiązać współpracę z jej największym rywalem (Reynolds). Z budżetem sięgającym 200 mln dolarów "Czerwona nota" jest najdroższym projektem zrealizowanym przez Netfliksa.

