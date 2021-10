​Dwayne Johnson jako Black Adam [ZWIASTUN]

W zapowiedzi filmu "Black Adam", zaprezentowanej podczas DC FanDome, Dwayne Johnson przypomniał, że pracował nad tym projektem od lat, nakręcając zainteresowanie fanów.



"Black Adam": Dwayne Johnson superbohaterem [FABUŁA, OBSADA, PREMIERA]

"Black Adam" wprowadzi do Rozszerzonego Uniwersum DC (DCEU) nie tylko tytułową postać. Pojawią się w nim również inni bohaterowie znani z kart komiksów. Wejdą oni w skład tzw. Amerykańskiego Towarzystwa Sprawiedliwości (Justice Society of America). Będą to grany przez Aldisa Hodge'a ( "Niewidzialny człowiek" ) Hawkman, Doctor Fate ( Pierce Brosnan ), Cyclone (Quintessa Swindell) oraz Atom Smasher (Noah Centineo). W rolę filmowego łotra wcieli się Marwan Kenzari ( "The Old Guard" ).

W teaserze filmu "Black Adam" widzowie po raz pierwszy zobaczyli tytułową postać, w którą wciela się Dwayne Johnson. Skryty pod pokaźnym kapturem ukrywa część swojej twarzy, jednak już wiadomo, że obdarzony jest potężną mocną. Pochwycony przez niego najemnik w kilka sekund zamienia się w pył.

Pojawienie się postaci Black Adama w DCEU ma wprowadzić do niego spore zamieszanie i zaburzyć hierarchię ważności komiksowych bohaterów. Dwayne Johnson nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto zwyciężyłby w walce pomiędzy jego antybohaterem a potężnym Supermanem.

"Pamiętajcie, największą słabością Supermana nie jest kryptonit. To magia. A największą siłą Black Adama jest właśnie magia. Obaj poruszają się z prędkością światła. Obaj stanowią niepowstrzymane siły. Ale tylko jeden byłby w stanie zabić drugiego. I dobrze wiemy, kto kogo" - napisał aktor w mediach społecznościowych.

Znamy datę premiery powstającego filmu. "Black Adam" do kin trafi 29 lipca 2022 roku.