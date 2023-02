"Dusiciel z Bostonu" to thriller kryminalny w reżyserii wielokrotnie nagrodzonego Matta Ruskina. To oparta na faktach historia pionierskich reporterek, które w latach 60. nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.

"Dusiciel z Bostonu": O czym opowiada film?

Keira Knightley wciela się w rolę dziennikarki Loretty McLaughlin. To właśnie ona jako pierwsza wskazała na to, że za serią morderstw dokonanych na terenie Bostonu może stać jeden sprawca. Gdy odkryto kolejne ofiary zwyrodnialca, McLaughlin kontynuowała swoje śledztwo, w którym pomagała jej koleżanka, Jean Cole ( Carrie Coon ). Pomimo trudności wynikających z wszechobecnego seksizmu obie dziennikarki próbowały dojść do prawdy, ryzykując przy tym życiem.

