W 2022 roku minęła setna rocznica urodzin Jerzego Kawalerowicza, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z inicjatywą nietuzinkowego uczczenia pamięci mistrza wystąpiła do Studia Munka Łódź - Miasto Filmu UNESCO. W 2022 roku SFP i Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, przy wsparciu WFDiF, TVN Warner Bros. Discovery i PISF ogłosiły konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego inspirowanego "Pociągiem" .



- "Pociąg" to jeden z najnowocześniej przemyślanych polskich filmów, jednocześnie lokalny i światowy, atrakcyjny dramaturgicznie, a zarazem nierozerwalnie związany z sytuacją polityczną epoki - mówi prof. Rafał Syska, jeden z inicjatorów konkursu, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Konkurs wygrał Karol Ulman swoim tekstem "Duchy". Pierwsza tura zdjęć odbędzie się pod koniec listopada 2023 roku, kolejna zaplanowana jest na wiosnę 2024 roku.



Główni bohaterowie Marta (Lucyna Winnicka) i Jerzy (Leon Niemczyk) przez pomyłkę przy zakupie biletów zmuszeni są spędzić ze sobą długą podróż w jednym przedziale w wagonie sypialnym. Oboje mają za sobą ciężkie przeżycia: ona - zawód miłosny, on (lekarz) - śmierć kilkunastoletniej pacjentki na stole operacyjnym.

Podczas całonocnej podróży pociągiem, bohaterka filmu Jaśmina (Barbara Liberek) dzieli przedział z Andrzejem (Jacek Poniedziałek) - tajemniczym, starszym mężczyzną. Z początku zachowawcza i powściągliwa znajomość ewoluuje w czułą, empatyczną i pełną zrozumienia relację dwójki obcych sobie dusz.

Karol Ulman (rocznik 1998) jest absolwentem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, autorem takich etiud, jak m.in. "Mały koniec świata" i "Nie ma spokoju" - ten ostatni film był prezentowany m.in. na festiwalach w Gdyni i w Koszalinie. Swoje doświadczenie zdobywał na planach filmowych Agnieszki Holland oraz Krzysztofa Skoniecznego, jak i na planach wielu etiud studenckich oraz filmów dyplomowych.



- "Duchy" to nie tylko upiory, które straszyły nas w nocy schowane za szafą. To również duchy przeszłości, których ciężar czujemy na swoich barkach, które próbujemy odgonić lub zasypać solą, a one ciągle, czasem osiadłe na płucach albo ukryte gdzieś w żołądku, wypełzają na wierzch i nie pozwalają nam zasnąć - mówi Karol Ulman.

- Scenariusz Karola Ulmana w najpełniejszy sposób oddaje ducha oryginału - niezwykłego filmu Jerzego Kawalerowicza z 1959 roku. Spodobała nam się jego poetyckość, wizyjność i precyzja w opowiadaniu, którą znamy z "Pociągu". A także jego warstwa oniryczna - mówi dyrektor artystyczny Studia Munka Jerzy Kapuściński.

Producentem filmu jest Studio Munka SFP, producentem wykonawczym i koproducentem jest Telemark, koproducentem jest również Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie. Film powstaje w ramach Programu Trzydzieści Minut przy wsparciu udziale telewizji TVN Warner Bros. Discovery i PISF oraz Łodzi - Miasta Filmu UNESCO.