Wyreżyserowany przez Tobe’a Hoopera "Duch" (oryginalny tytuł to "Poltergeist") opowiada historię rodziny Freelingów, która wprowadza się do nowego domu. Szybko okazuje się, że lokatorów jest więcej - lokum jest pełne złowrogich duchów. Gdy zjawy z zaświatów uprowadzają małą córeczkę Freelingów, ci szukają pomocy u medium. W ten sposób dowiadują się, że osiedle, na którym mieszkają, zostało zbudowane na terenie dawnego cmentarza.

Reklama

Przeklęty film? Gwiazda horroru "Duch" zmarła w okolicy premiery

Pomysłodawcą, współscenarzystą oraz producentem horroru "Duch" był Steven Spielberg . Film okazał się dużym sukcesem kasowym i artystycznym. Na całym świecie zarobił 121 milionów dolarów, zdobył też trzy nominacje do Oscara. Po latach "Duch" doczekał się kilku kontynuacji, a w 2015 roku zrealizowano także remake. Co ciekawe, przylgnęła do niego łatka filmu przeklętego. Dwie występujące w nim młode aktorki - Dominique Dunne i Heather O’Rourke - zmarły w okolicy premiery pierwszego i trzeciego filmu serii.



Nie wiadomo kto napisze scenariusz i wyreżyseruje serialową wersję "Ducha". Niewiadomą jest również fabuła serialu. Wiadomo jedynie tyle, że jego akcja rozgrywać się będzie w tym samym świecie, co wcześniejsze filmy. Jeśli produkcja dojdzie do skutku, będzie to drugi serial związany z filmem z 1982 roku. W latach 1996-1999 wyemitowano cztery sezony produkcji zatytułowanej "Mroczne dziedzictwo" ("Poltergeist: The Legacy").