Dua Lipa, czyli miłość po albańsku

Dua Lipa urodziła się w Londynie 22 sierpnia 1995 roku w rodzinie Albańczyków. Jej rodzice wyjechali z Prisztiny (aktualnie jest to stolica Kosowa) w 1992 roku. Wszystko po to, aby uniknąć panującej tam wówczas przemocy i represji. Co właściwie oznacza imię wokalistki? W języku albańskim Dua to inaczej miłość. Artystka nie tylko śpiewa, ale także pisze teksty i pracuje jako modelka.

Jest najstarszym dzieckiem Anesy (z domu Rexhy) oraz Dukagjina Lipy. Ojciec wokalistki jest liderem zespołu rockowego ODA. Dua Lipa zaczęła śpiewać ,mając 5 lat, a jako dziewięciolatka zaczęła uczęszczać do Sylvia Young Theatre School. W wieku 13 lat wyjechała z Londynu do Kosowa (ogłoszono wówczas niepodległość tego kraju). Po dwóch latach namówiła jednak swoją rodzinę na ponowne zamieszkanie w Londynie, aby móc się rozwijać artystycznie.

Muzyczną karierę Dua Lipa rozpoczęła wcześnie, bo jako czternastolatka. Wykonywała wówczas covery znanych piosenkarek, takich jak Christina Aguilera czy Alicia Keys. Jej nagrania regularnie pojawiały się w serwisie YouTube. Pierwszy poważny kontrakt podpisała w 2015 roku z wytwórnią Warner Music Group, a niedługo później ukazał się jej pierwszy singiel.



Dua Lipa wydała dotychczas dwa albumy:"Dua LIpa" (2017) i "Future Nostalgia" (2020). W listopadzie 2023 artystka opublikowała nowy singiel "Houdini" będący zapowiedzią jej trzeciego krążka.