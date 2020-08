Drugi sezon "Nawiedzonego domu na wzgórzu" od 9 października na Netfliksie

"Nawiedzony dwór w Bly" – taki tytuł nosi drugi sezon jednego z najlepszych seriali Netfliksa „Nawiedzony dom na wzgórzu”. Różnica w tytułach wynika z tego, że obydwa sezony opowiadają zupełnie inne historie. Drugie spotkanie z serialem stworzonym przez Mike’a Flanagana już od 9 października. Wraz z ogłoszeniem daty premiery, Netflix opublikował też pierwszy zwiastun "Nawiedzonego dworu w Bly".

T’Nia Miller w filmie 'Nawiedzony dom w Bly" /Netflix /materiały prasowe

Data premiery nie zaskakuje, bo spodziewano się, że "Nawiedzony dwór w Bly" trafi na Netflix jeszcze w tym roku. Zapewniał o tym sam Flanagan, wypytywany o to, czy udało się zakończyć zdjęcia przed wybuchem pandemii COVID-19. Spekulowano też, że termin rozpoczęcia emisji drugiej serii zostanie ustalony tuż przed lub tuż po Halloween. Jak się jednak okazuje, premiera odbędzie się prawie miesiąc wcześniej, co powinno ucieszyć fanów tego horroru w wydaniu serialowym.



Akcja serialu "Nawiedzony dwór w Bly" rozgrywać się będzie w latach 80. ubiegłego wieku w Anglii. Po tragicznej śmierci opiekunki, Henry Wingrave (Henry Thomas, którego w innej roli można było również zobaczyć w pierwszym sezonie serialu) zatrudnia pochodzącą ze Stanów nianię (Victoria Pedretti) do opieki nad swoimi osieroconymi bratankami (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Dzieci mieszkają w tytułowej rezydencji w Bly. Na miejscu do pomocy są jeszcze miejscowy kucharz Owen (Rahul Kohli), ogrodniczka Jamie (Amelia Eve) oraz pokojówka, pani Grose (T’Nia Miller). Nie wszystko jednak jest takie, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Mroczne sekrety tragicznego gotyckiego romansu sprzed wieków czekają tylko na to, by je odkryć. W dworze w Bly śmierć nie oznacza końca.



Producentami serialu są Mike Flanagan i Trevor Macy. W pozostałych rolach wystąpili Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel i Tahirah Sharif. Jak przystało na oryginalny serial Netfliksa, wszystkie odcinki "Nawiedzonego dworu w Bly" trafią ne serwis tego samego dnia.

Wideo „Nawiedzony dwór w Bly” | Teaser | Netflix

Reklama

Pierwszy sezon serialu Flanagana został zainspirowany powieścią "Nawiedzony dom na wzgórzu" Shirley Jackson. Inspiracją dla drugiego sezonu jest powieść Henry’ego Jamesa, która w Polsce była wydawana pod tytułami "W kleszczach lęku" i "Dokręcanie śruby". Została ona już zekranizowana w 1961 roku przez Jacka Claytona.