"Druga połowa": Za kulisami

Krychowiak czy Musiał - kto jest większą gwiazdą? Jakiego aktora przypomina Celii Krychowiak jej mąż? Czy Dariusz Szpakowski poczuł się na planie jak podczas finału mundialu? Zajrzyj za kulisy powstawania filmu "Druga połowa"!

Dariusz Szpakowski w scenie z "Drugiej połowy" /materiały prasowe

- Zawsze chcieliście zobaczyć kuluary PGE Narodowego i podejrzeć filmowców podczas ich pracy? Sebastian Staszewski - scenarzysta i drugi reżyser filmu "Druga połowa" - zabiera widzów w niezwykłą podróż za kulisy powstawania tej produkcji.



Już dziś obejrzyjcie unikalny making of i dowiedzcie się, jakiego francuskiego aktora widzi w swoim mężu Celia Krychowiak, kogo w "Świecie według Kiepskich" zagrał Sebastian Mila, dlaczego Roman Kołtoń kocha kino i czy Dariusz Szpakowski poczuł się w trakcie kręcenia filmu na PGE Narodowym jak w finale mistrzostw świata!



Wyjątkowy making of jest dostępny na kanale YouTube "Po Gwizdku", a "Drugą połowę" od ubiegłego piątku możecie zobaczyć w kinach.

"Druga połowa" to tchnąca lekkością i świeżością komedia romantyczna z Cezarym Pazurą ("Listy do M. 4"), Maciejem Musiałem ("Dzień dobry, kocham Cię!"), Marianną Zydek ("Kamerdyner") i Jackiem Knapem ("Miłość jest wszystkim") w rolach głównych. W tej historii pełnej celnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji najważniejsza będzie miłość, która przysporzy bohaterom kłopotów niczym z "Romea i Julii" - na przeszkodzie wielkiego uczucia stanie bowiem ojciec, któremu nie spodoba się kandydat do serca jego córki.



W filmie wystąpiła plejada gwiazd, w tym rozpoczynająca aktorską karierę Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Grabowski ("Mayday"), Leszek Lichota ("Wataha"), Joanna Kuberska ("O mnie się nie martw"), Ilona Ostrowska ("Narzeczony na niby"), Piotr Rogucki ("Gotowi na wszystko. Exterminator"), Rafał Rutkowski ("Planeta Singli"), Iwona Bielska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") i Sławomir Orzechowski ("Jak poślubić milionera?").



Małgorzata Rozenek-Majdan w filmie "Druga połowa". Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu.

W produkcji udział wzięli także: gwiazda reprezentacji Polski w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak, znani komentatorzy i dziennikarze sportowi Dariusz Szpakowski, Roman Kołtoń i Michał Pol oraz wiele innych zaskakujących osób ze świata futbolu. Film wchodzi na ekrany w wyjątkowym czasie - w czerwcu odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z udziałem reprezentacji Polski.