"Druga połowa": Łączy nas... miłość [OGLĄDAJ W POLSAT BOX GO]

W tej historii pełnej celnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji najważniejsza będzie miłość, która przysporzy bohaterom kłopotów niczym z "Romea i Julii" - na przeszkodzie wielkiego uczucia stanie bowiem ojciec, któremu nie spodoba się kandydat do serca jego córki.



"Druga połowa": Miłość i piłka nożna

Młoda lekarka Magda (Marianna Zydek) spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza (Jacek Knap). Zauroczona nowo poznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski (Cezary Pazura), z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu - Jarosława Kota (Maciej Musiał) - który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki.



Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan "3 x Z" - i chcąc "Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować" Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?



W filmie wystąpiła plejada gwiazd, w tym rozpoczynająca aktorską karierę Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Grabowski ("Mayday"), Leszek Lichota ("Wataha"), Joanna Kuberska ("O mnie się nie martw"), Ilona Ostrowska ("Narzeczony na niby"), Piotr Rogucki ("Gotowi na wszystko. Exterminator"), Rafał Rutkowski ("Planeta Singli"), Iwona Bielska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") i Sławomir Orzechowski ("Jak poślubić milionera?").

Grzegorz Krychowiak ubiera Macieja Musiała

W produkcji udział wziął także reprezentant Polski w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak. Chociaż w filmie nie pojawi się na boisku, to nadal porusza się po dobrze znanym sobie obszarze, bowiem do jego zadań należy... ubranie Macieja Musiała!



Główne role w filmie Łukasza Wiśniewskiego ("Singielka, "Za marzenia") grają Maciej Musiał ("Dzień dobry, kocham Cię!"), Cezary Pazura ("Listy do M. 4"), Marianna Zydek ("Kamerdyner") oraz Jacek Knap ("Miłość jest wszystkim"). W obrazie zobaczymy także Andrzeja Grabowskiego ("Mayday"), Piotra Roguckiego ("Jak zostałem gangsterem") oraz Leszka Lichotę ("Wataha"). Autorami scenariusza są Sebastian Staszewski oraz Jarosław Stróżyk. Jak podkreślił w rozmowie z Interią Staszewski, "Druga połowa" to "komedia romantyczna z reprezentacją Polski w tle".

- Chociaż to postać zainspirowana nim i zgodna z jego charakterem, to nie jest to zawodnik - mówił Interii współautor scenariusza Sebastian Staszewski i podkreślał, że to "rola mocno komediowa, w której trzeba było wykazać się ogromnym dystansem do samego siebie".

Staszewski przyznał, że gwiazda reprezentacji Polski wywiązała się z aktorskiego zadania "rewelacyjnie" i dodał, że Krychowiak ma aktorski talent. - Scena, w której zagrał, ma potężny potencjał, by hulać po Internecie i stać się sceną kultową - wyjaśnił współautor scenariusza.

Wideo DRUGA POŁOWA - Krychowiak ubiera Musiała?

Aktorski debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan

Kolejną gwiazdą, dla której rola w "Drugiej połowie" będzie aktorskim debiutem, jest Małgorzata Rozenek-Majdan.

Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu.

- Małgosia zagrała postać, której charakter zgodny jest z tym, co znamy z "Perfekcyjnej Pani Domu" - mówił Staszewski. Ujawnił też, że tym, co zdecydowało o wyborze Rozenek-Majdan do roli energicznej i bezkompromisowej dziennikarki, był bardzo wyrazisty charakter celebrytki.

- Ze swoim ciętym żartem, celną ripostą i fajnym poczuciem humoru świetnie odnalazłaby się w męskim świecie dziennikarstwa - charakteryzował postać, w którą wciela się Rozenek-Majdan. "Nie gram tam siebie samej i jestem szczęśliwa, bo spełniają się moje marzenia" - gwiazda mówiła w ubiegłym roku magazynowi "Party".

W "Drugiej połowie" celebrytka zagrała trzy miesiące po urodzeniu synka Henryka.



"Mam ogromną wdzięczność do producentów, że stworzono mi bardzo komfortowe warunki do tego, bym mogła karmić syna na planie. Takie powinny być standardy w XXI wieku. Bardzo się cieszę, że mamy już w Polsce pracodawców, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom mam karmiących piersią" - stwierdziła gwiazda w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Rozenek-Majdan wyznała też, że niewiele brakowało, a w obsadzie filmu znalazłby się również jej mąż, Radosław Majdan. "Mieliśmy ogromnego pecha, dlatego że w połowie zdjęć do tego filmu ja i Radosław zachorowaliśmy na COVID. Mojego męża doświadczył mocniej, bo był hospitalizowany. Ja przeszłam to dosyć lekko i w czasie, kiedy były już kolejne zdjęcia, czułam się bardzo dobrze. Jednak nie mogłam wyjść z domu ze względu na kwarantannę. Późniejsze zdjęcia były na Stadionie Narodowym. Walczyliśmy z czasem, bo chwilę potem stadion miał być przemianowany na szpital. Z tego powodu część zaplanowanych zdjęć po prostu się nie odbyła, m.in. zdjęcia z udziałem Radosława. A szkoda, bo to jest temat bardzo bliski jego sercu i bardzo chciał wziąć udział w tym projekcie" - wspomniała Rozenek-Majdan.



