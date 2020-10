Druga część "Borata" zadebiutuje 23 października na platformie streamingowej Amazon Prime. Oznacza to, że obraz będzie można obejrzeć przed wyborami prezydenckimi w USA. Pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.

Sacha Baron Cohen powraca jako Borat /Amazon Prime /materiały prasowe

Informując o nabyciu praw do drugiej części "Borata", Amazon nie potwierdził absurdalnego tytułu, jaki rzekomo ma nosić. To "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan", co można tłumaczyć jako: "Borat: Pornograficzna małpa wręczona w prezencie wicepremierowi Mike’owi Pence’owi, aby przynieść korzyści niedawno zmniejszonemu narodowi Kazachstanu".

Reklama

Sacha Borat Cohen zrealizował drugą część swojego hitu w całkowitej tajemnicy. Informacje na jej temat pojawiły się już wtedy, gdy film był gotowy i miał za sobą pierwszy pokaz dla amerykańskich dystrybutorów. W trakcie pandemii COVID-19 pojawiały się co jakiś czas kolejne informacje dotyczące Cohena. Bodaj najgłośniejszą z nich był udział komika w wiecu nacjonalistów, na którym śpiewał rasistowskie piosenki.



W drugiej części tytułowy bohater nie jest już mało znanym dziennikarzem z Kazachstanu. Jest już znany, więc musi uciekać się do przebieranek, by zdobyć pożądane informacje.



W filmie ma znaleźć się m.in. wątek znajomości prezydenta Trumpa ze skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.

W epizodycznych rolach w filmie Cohena mają wystąpić m.in. Mike Pence oraz Rudy Giuliani. Na wywiad z tym drugim Cohen wybrał się ubrany w różowe bikini. "Pojawił się ten koleś i zaczął biegać. Ubrany był w coś, co nazwałbym transgenderowym różowym strojem. To było różowe bikini z koronkami widocznymi pod przezroczystym topem z siateczki. Wyglądało to absurdalnie. Miał brodę, gołe nogi i nie nazwałbym go atrakcyjnym" - wspominał w rozmowie z portalem "Page Six" osobisty prawnik Donalda Trumpa, Giuliani. Natychmiast wezwał policję, ale Cohen nie został zatrzymany.



Stworzona przez Sachę Barona Cohena postać Borata to jedno z jego najbardziej rozpoznawalnych wcieleń tego komika i aktora. Wielkim przebojem kasowym był film "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej", w którym tytułowy bohater, kazachski dziennikarz przybywa do Stanów Zjednoczonych, by poznać szczegóły amerykańskiej kultury. Mający za nic zasady politycznej poprawności, co rusz powoduje jakiś skandal.