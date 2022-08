Seria filmów "Creed" , która powstała na fali ogromnej popularności "Rocky'ego" , przedstawia perypetie Adonisa Creeda, zawodowego pięściarza, który jest nieślubnym synem mistrza Apolla Creeda. Adonisa (w tej roli Michael B. Jordan ) w dwóch pierwszych produkcjach cyklu trenował Rocky Balboa ( Sylvester Stallone ). W drugiej odsłonie "Creeda" na ekran powrócił też wielki przeciwnik Rocky’ego - Ivan Drago ( Dolph Lundgren ), tym razem jako trener swojego syna Viktora ( Florian Munteanu ).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Creed II" [trailer] materiały dystrybutora

Ivan Drago bohaterem filmu

Trzeci film z serii "Creed" - już bez udziału Stallone'a - miał trafić do kin 23 listopada tego roku, lecz premierę przeniesiono na 3 marca 2023. Opóźnienie to może jednak osłodzić fakt, że studio MGM planuje rozpoczęcie prac nad kolejną serią, tym razem poświęconą wspomnianemu Ivanowi Drago, rosyjskiemu bokserowi, który zmierzył się z Rockym bezpośrednio w filmie "Rocky IV" z 1985 roku.

Wideo "Rocky IV": The Ultimate Director’s Cut | Official Trailer

Według "The Wrap" i "Variety" do napisania scenariusza "Drago" został zatrudniony Robert Lawton, autor scenariusza do filmu "Becoming Rocky" o powstawaniu pierwszego filmu cyklu. Cały projekt jest jednak nadal owiany tajemnicą. Nieznane są szczegóły fabuły, nie wiadomo też, czy w owym spin-offie swoje role powtórzą Dolph Lundgren i Florian Munteanu.



Powstaje "Drago". Sylvester Stallone wściekły

W reakcji na informacje o realizacji "Drago", głos zabrał Sylvester Stallone. Aktor opublikował w mediach społecznościowych post, w którym w bardzo ostrych słowach skrytykował ten pomysł.



Instagram Post

Najbardziej dostało się producentowi Irwinowi Winklerowi i jego synom, którzy dysponują prawami do serii o Rockym. Stallone napisał, że zniszczą legendarny cykl oraz przeprosił za zaistniałą sytuację fanów.