Dorota Stalińska w czwartej części komedii "Kogel Mogel"

Dorota Stalińska pojawi się w filmie "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Aktorka zamieściła zdjęcia z planu na swoim profilu społecznościowym na Facebooku.

Dorota Stalińska wraca na duży ekran

"Dacie wiarę... że to jest moja ręka... i moje od wczoraj paznokcie??? A dlaczego takie? Bo jutro zaczynam zdjęcia do nowego filmu, w którym będę grać znaczącą rolę... jaką?.... nie mogę jeszcze zdradzić... ale zapewniam, że adekwatna do tych paznokci... Proszę - trzymajcie jutro kciuki za dobry początek!" - napisała kilka dni temu na swym profilu Dorota Stalińska, gwiazda polskiego kina lat 80. i 90. XX wieku.

"Macie jakiś pomysł co to za rola może być i jaki film???" - zadała swym fanom pytanie aktorka.



Od pewnego czasu Dorota Stalińska znów ma dobrą passę. Występuję w kilku znaczących przedstawieniach, w kilku warszawskich teatrach, a teraz przyszedł czas na duży ekran.



Więcej zdradziła na swoim wirtualnym polu "królowa scenariuszy". Ilona Łepkowska wrzuciła zdjęcie aktorki w bajecznie bogatej stylizacji i zadała followersom zagadkę, kogo w czwartej części "Kogla Mogla" zagra Dorota Stalińska.

Wszystko wskazuje na to, że pojęcie "tu jest jakby luksusowo" należące do Wolańskiej - w tej roli ponownie Ewa Kasprzyk, jest jakby nieaktualne. Przepych i wytworny kicz będą zaiste atrybutami mamy Marlenki (Katarzyna Skrzynecka), czyli żony filmowego Piotrusia (Maciej Zakościelny). Właśnie w tej roli zobaczymy Dorotę Stalińską.



Przypomnijmy, że w połowie lipca rozpoczęły się zdjęcia do komedii "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Poprzednia część kultowej sagi - "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" była najchętniej oglądanym filmem 2019 roku (2,4 mln widzów w kinach). W kontynuacji nie zabraknie dobrze znanych bohaterów, ale także pojawią się nowe, barwne postacie.

Autorką scenariusza nowej produkcji, tak jak poprzednich trzech części "Kogla Mogla" jest Ilona Łepkowska, za reżyserię tym razem odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz.