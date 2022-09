Dorota Pomykała: Kim jest aktorka, którą połączył gorący romans z Janem Englertem?

Dorota Pomykała dziś jest na ustach wszystkich miłośników polskiej kinematografii. To wszystko za sprawą pierwszoplanowej roli w filmie "Kobieta na dachu", dzięki której zdobyła uznanie na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a wcześniej na Festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Aktorka na ten sukces pracowała latami. W latach 70. i 80. rozpalała wyobraźnię widzów do czerwoności, a o jej romansie z Janem Englertem plotkowała wówczas cała Polska. Pomykała od dziecka uwielbiała śpiewać i występować, jednak niewielu wie, że to nie aktorstwo było jej marzeniem.

Zdjęcie Dorota Pomykała odebrała nagrodę za najlepszą kobiecą rolę na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni / Wojciech Stróżyk /Reporter / East News