Dorota Masłowska, Artur Andrus i Filip Springer napisali i nagrali autorskie narracje do polskich filmów

Korelacje: Pierwszy w Polsce festiwal filmów z autorskimi narracjami

Korelacje to pierwszy w Polsce festiwal filmów z autorskimi narracjami. Dorota Masłowska, Artur Andrus, Filip Springer, Filip Zawada, Agnieszka Wolny-Hamkało, Michał Witkowski i Bartosz Kędzierski napisali i nagrali swoje narracje do znanych polskich filmów. Wybrane przez nich dzieła wzbogacone o autorską formę audiodeskrypcji będzie można obejrzeć w dniach 21-24 listopada podczas 1. edycji Festiwalu Korelacje we wrocławskim kinie DCF. Zaplanowano 11 seansów, w tym 6 premier filmów z autorskimi narracjami, a także 6 krótkich metraży z udziałem bohaterów serialu "Włatcy Móch" i spotkania z literatami.

Festiwal Korelacje zaprezentuje klasykę polskiego kina w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja (inaczej autorska audiodeskrypcja) tworzona przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy - również osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora.

"Dzięki korelacjom pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki i sposobem jej prezentowania doświadczamy kina w zupełnie nowej, intrygującej odsłonie. Tworzymy festiwal połączeń: filmów z narracjami, literatów ze sztuką filmową, zapomnianego nieco polskiego kina z nowymi odbiorcami, a wreszcie wszystkich odbiorców na jednej sali, z takim samym dostępem do kultury" - tłumaczy Piotr Krzykwa, pomysłodawca i dyrektor festiwalu.

"Pomysł na festiwal, w którym główną rolę gra autorska narracja, wywodzi się m.in. z idei dostępności, dlatego wszystkie filmy posiadają subiektywną audiodeskrypcję oraz napisy dla niesłyszących. Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone będą spotkania po seansach" - dodaje Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego, które jest jednym z organizatorów festiwalu.

Festiwal Korelacje: co w programie?

Festiwal Korelacje 2024 otworzy "To tylko Rock" Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej. Filmem zamknięcia będą "Marcowe migdały" Radosława Piwowarskiego z narracją Agnieszki Wolny-Hamkało.

PROGRAM:

"To tylko rock", reż. Paweł Karpiński, 1983

autorska narracja: Dorota Masłowska / premiera, gala otwarcia

"Chudy i inni", reż. Henryk Kluba, 1966

autorska narracja: Artur Andrus / premiera

"Walkower", reż. Jerzy Skolimowski, 1965

autorska narracja: Filip Zawada / premiera

"Dziecinne pytania", reż. Janusz Zaorski, 1981

autorska narracja: Filip Springer / premiera

"Dług", reż. Krzysztof Krauze, 1999

autorska narracja: Michał Witkowski / premiera

"Marcowe migdały", reż. Radosław Piwowarski, 1989

autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało / premiera, gala zamknięcia

"Wilczyca", reż. Marek Piestrak, 1982

autorska narracja: Dorota Masłowska

"Trzeba zabić tę miłość", reż. Janusz Morgenstern, 1972

autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało

Więcej informacji na temat Festiwalu Korelacje można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.