Dorota Kamińska była jedną z największych gwiazd polskiego kina lat 80. Na widok śmiałych scen z atrakcyjną aktorką w roli głównej wielu mężczyznom przyśpieszał puls i nic dziwnego, bo seksowna blondynka w "07 zgłoś się", "Karate po polsku" i "Och, Karol" kusiła ponętnymi kształtami. Od jej długich nóg i obfitego biustu trudno było oderwać wzrok.

Dziś piękna i utalentowana artystka zbliża się do... 70-tki, w tym roku skończyła 67 lat. Przypominamy najważniejsze informacje na temat jej związków i kariery zawodowej. Jak wygląda obecnie i co u niej słychać?

Dorota Kamińska - kim jest, wiek, wzrost, znak zodiaku

Dorota Kamińska jest polską aktorką i prezenterką telewizyjną. Urodziła się 7 czerwca 1955 roku w Warszawie, co oznacza, że jest spod znaku Bliźniąt. Artystka jest dość wysoka, ma 171 centymetrów wzrostu.

Zdjęcie Od długich nóg Doroty Kamińskiej trudno było oderwać wzrok / Agencja FORUM

Dorota Kamińska - życie prywatne, rodzina, mąż. Miała romans ze znanym aktorem

Nie wszyscy wiedzą, że starszym bratem Doroty Kamińskiej jest znany aktor, Emilian Kamiński. Pomiędzy rodzeństwem, które zdecydowało się na karierę w show-biznesie, są trzy lata różnicy. W przeszłości media rozpisywały się na temat ich nieporozumień, jednak aktualnie Dorota i Emilian Kamińscy znów utrzymują dobre stosunki.

Brat aktorki nie był zachwycony, gdy dowiedział się, że zamiast zostać inżynierem, Dorota planuje zdawać do szkoły teatralnej. Podobno mówił wówczas, że aktorstwo to zawód, który przysparza mnóstwo stresu i jest stworzony dla twardych ludzi. Szybko jednak pogodził się z jej decyzją. Tym bardziej że Dorota Kamińska uparła się i z łatwością zdała egzaminy wstępne.

Podczas egzaminów na Politechnikę przeżyłam tzw. piorun sycylijski, czyli nagłą iluminację. Pisałam akurat egzamin z matematyki, siedziałam w jednym z ostatnich rzędów wielkiej auli. W pewnym momencie podniosłam głowę i zobaczyłam smutnych profesorów nadzorujących smutny tłum postaci skulonych nad swoimi obliczeniami i pomyślałam, że to zdecydowanie nie jest moje miejsce. Oddałam nieskończony egzamin i wyszłam. Rok później dostałam się na wydział aktorski PWST w Warszawie - wspominała Dorota Kamińska w rozmowie z Plejadą

Zdjęcie Dorota Kamińska i Emilian Kamiński w spektaklu "Porwanie Sabinek" / Mieczyslaw Wlodarski / Rewia

Aktorka nie miała szczęścia w miłości. Pierwszego męża Dorota Kamińska poznała na studiach. Przed podjęciem decyzji o wspólnym życiu, widzieli się raptem kilka razy na prywatce i w kawiarni! Dopiero po ślubie artystka zrozumiała słowa brata, który wcześniej ostrzegał ją, że to nie jest odpowiedni człowiek dla niej.

Po rozwodzie Dorota Kamińska związała się z warszawskim ginekologiem oraz właścicielem kliniki, Zbigniewem Chacińskim. Potrafili rozmawiać godzinami, jednak mężczyzna wpadł w nałóg alkoholowy. Dodatkowo stał się chorobliwie zazdrosny o aktorkę, a w końcu całkiem przestał jej ufać! Małżonkowie kilkukrotnie się rozstawali i wracali do siebie. Po podjęciu decyzji o rozstaniu, wciąż utrzymywali kontakt. Przyjaźnili się aż do jego tragicznej śmierci w lipcu 2001 roku, kiedy to Zbigniew Chaciński zginął w wypadku samochodowym.

Dorota Kamińska była jeszcze w związku z Chacińskim, gdy zakochała się w Witoldzie Dąbrowskim. Uczucie do dyrektora Teatru Studio trafiło urodziwą blondynkę jak grom z jasnego nieba. Nie spodziewała się go, tym bardziej że mężczyzna również był wtedy w związku małżeńskim. O ich relacji było głośno, jednak romans nie trwał długo, ponieważ Witold Dąbrowski zdecydował się wrócić do żony.

Zdjęcie Romansem Doroty Kamińskiej i Jacka Borkowskiego żyła cała Polska /Agencja FORUM

Piękna aktorka nie narzekała jednak długo na samotność. Niedługo później poznała aktora Jacka Borkowskiego, z którym połączył ją płomienny romans. Artysta wyprowadził się dla niej od żony, Katarzyny Borkowskiej. Niestety nie na długo... I tu Kamińską spotkał zawód miłosny.



Po latach poszukiwań prawdziwej miłości Dorota Kamińska odnalazła w końcu spokój u boku byłego dziennikarza telewizyjnego, Piotra Pajdowskiego. Para nigdy jednak nie zdecydowała się zalegalizować związku, który okazał się trwalszy, niż jej dwa małżeństwa.



Dorota Kamińska - kariera, filmy. Nie tylko "Och, Karol" i "Karate po polsku"

Szczytem popularności Doroty Kamińskiej były lata 80. XX wieku. Zanim jednak piękna aktorka zaczęła rozkochiwać w sobie mężczyzn, występując w znanych produkcjach filmowych, dała się poznać fanom jako aktorka sceniczna.

W teatrze po raz pierwszy wystąpiła jako pensjonarka w spektaklu Ryszarda Marka Grońskiego "Podróż po Warszawie" (1977 rok) w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego. W kolejnych latach związana była z Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, gdzie zachwyciła główną rolą w spektaklu o znanej malarce Tamarze Łempickiej.

Zdjęcie Młoda Dorota Kamińska / Zenon Zyburtowicz / Agencja FORUM

Debiut na dużym ekranie Dorota Kamińska zaliczyła w filmie Krzysztofa Zanussiego " Barwy ochronne " w 1976 roku. Wcieliła się wówczas w rolę studentki Marii Piechowiak. Później Polacy mogli oglądać ją w niewielkich epizodach w serialach "Rodzina Połanieckich", "Ślad na ziemi", "Dom" czy "07 zgłoś się".

Prawdziwą popularność przyniósł jej jednak dopiero dramat Wojciecha Wójcika " Karate po polsku " z 1982 roku, gdzie Dorota Kamińska zaprezentowała swoje wdzięki w całej okazałości.

Po komedii erotycznej " Och, Karol " z 1985 roku artystka została natomiast okrzyknięta mianem prawdziwej seksbomby i w kolejnych latach zaczęła otrzymywać jeszcze więcej ról. Warto tutaj wymienić sitcom "Fitness Club", serial "Fala zbrodni" i dramat "Pręga", za który otrzymała nominację do nagrody Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą.

Zdjęcie Dorota Kamińska i Michał Kruk w 1999 roku / Agencja FORUM

Oprócz kariery aktorskiej, artystka ma za sobą również doświadczenie jako prezenterka telewizyjna. W latach 90. Dorota Kamińska była prowadzącą polsatowski magazyn "Oscar". Można ją było również usłyszeć w nocnej audycji radiowej Programu I Polskiego Radia na temat kina.

Dorota Kamińska - jak dawna seksbomba wygląda dzisiaj?

Dorota Kamińska obecnie pozostaje aktywna zawodowo. Młodsi widzowie mogą kojarzyć aktorkę przede wszystkim z roli Jadwigi "Wigi" Dębińskiej-Lubicz w "Klanie" oraz Eweliny Krawczyk w "Barwach szczęścia". Ponadto w ostatnich latach artystkę można było oglądać również w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", gdzie zagrała matkę Macieja, Kornelię Grandasz.

Pomimo upływu lat, aktorka nadal jest atrakcyjną i zadbaną kobietą. Zachwyca naturalnością, a czas jest dla niej wyjątkowo łaskawy.

Zdjęcie Dorota Kamińska w "Fali zbrodni" / Agencja FORUM

Zdjęcie Dorota Kamińska, Katarzyna Dowbor i Emilian Kamiński w 1999 roku / Zenon Zyburtowicz / East News

Zdjęcie Pomimo upływu lat Dorota Kamińska wciąż jest naturalną i piękną kobietą / Jacek Domiński

