Donald Sutherland nie żyje. Miał 88 lat

Nie żyje Donald Sutherland. Amerykański aktor kanadyjskiego pochodzenia, znany z występów w takich filmach jak "MASH", " Złoto dla zuchwałych " czy " Igrzyska śmierci ", zmarł w wieku 88 lat po długiej chorobie. O jego odejściu poinformował syn, Kiefer Sutherland.

Reklama

Donald Sutherland: Imponująca kariera aktora

Kiedy jako 22-letni chłopiec przeniósł się z rodzinnej Kanady do Londynu, by studiować aktorstwo w London Academy of Music and Dramatic Art, nie przypuszczał, że za 10 lat zagra u boku Rogera Moore'a w jednym w odcinków "Świętego". To właśnie ten krótki ekranowy przebłysk załatwił mu pierwszą kinową rolę w kultowej "Parszywej dwunastce" (1967).

Wszyscy doskonale pamiętamy Alana Aldę w roli Sokolego Oka w serialu "MASH", jednak pierwowzorem telewizyjnej produkcji był wcześniejszy film Roberta Altmana, w którym w postać kapitana Pierce'a wcielił się właśnie Donald Sutherland. Obraz okazał się ogromnym sukcesem, zdobywając w 1970 roku Złotą Palmę na festiwalu w Cannes.

Kolejną niezapomnianą kreacją Donalda Sutherlanda pozostaje postać szalonego czołgisty - sierżanta Świrusa, będącego równocześnie prototypem filmowego hippisa w wojennej komedii "Złoto dla zuchwałych" (1970).

Co prawda w thrillerze "Klute" (1971) pierwsze skrzypce grała Jane Fonda (Oscar dla najlepszej aktorki), jednak to właśnie Donald Sutherland zagrał tytułową postać, detektywa próbującego rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia pewnego biznesmena.

W 1973 roku Donald Sutherland wystąpił u boku Julie Christie w rozgrywającym się w Wenecji psychologicznym thrillerze "Nie oglądaj się teraz" Nicolasa Roega.

O tym, że doskonale sprawdzał się w gatunku filmowego horroru, Sutherland udowodnił występem w "Inwazji łowców ciał" (1978) Philipa Kaufmana. Słynna amerykańska krytyczka filmowa Pauline Kael napisała, że "może to być najlepszy film tego rodzaju, jaki kiedykolwiek powstał".

Młodzi widzowie najlepiej kojarzą Sutherlanda dzięki występom w serii "Igrzyska śmierci". Aktor wcielił się w niej w postać prezydenta Snowa, okrutnego i bezwzględnego władcę krainy Panem. "Doskonale potrafił wnieść na ekran poczucie prawdziwego zagrożenia" - chwalił weterana reżyser Gary Ross.

Zdjęcie Donald Sutherland w filmie "Igrzyska Śmierci: Kosogłos - Część 2" / Image supplied by Capital Pictures / East News

Mimo że nigdy nie był nominowany za swoje role do Nagrody Akademii, w 2017 r. Sutherland otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości.

Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2023 roku w serialu "Stróżowie prawa: Bass Reeves".