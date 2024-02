Don Murray: Kariera

Don Murray urodził się 31 lipca 1929 roku w Los Angeles. Zadebiutował rolą w "Przystanku autobusowym", gdzie wcielił się w postać Beauregarda "Beau" Deckera. Zagrał u boku Marilyn Monroe, której bohaterka o imieniu Cherie była obiektem pożądania Deckera.

Zdjęcie Don Murray i Marilyn Monroe w filmie "Przystanek autobusowy" / Bettmann / Contributor / Getty Images

Jego występ został ciepło przyjęty, co skutkowało nominacją do nagrody BAFTA dla najbardziej obiecującego debiutanta. Murray został również nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

W 2020 roku w rozmowie z "Closer" o swojej roli w "Przystanku autobusowym" Don Murray wyznał: "Marylin była dla mnie bardzo miła. Uważam, że była wspaniała. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego nie została nominowana" - czytamy.

Jak podaje "New York Times", amerykański aktor w swojej karierze zagrał w 35 filmach hollywoodzkich i około 25 telewizyjnych. Ma na swoim koncie szereg innych osiągnięć związanych z aktorstwem, reżyserią i scenariuszem. Można go było oglądać w takich produkcjach jak: "Podbój Planety Małp", "Peggy Sue wyszła za mąż" czy "Niekończąca się miłość".

Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2017 roku w serialu "Twin Peaks", gdzie zagrał postać Bushnella Mullinsa.