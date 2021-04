Don Johnson: Powrót do serialu „Nash Bridges”

Serial kryminalny „Nash Bridges” był emitowany w latach 1996-2001 i doczekał się sześciu sezonów. Wygląda na to, że po dwóch dekadach produkcja zostanie reaktywowana. Odtwórca tytułowej roli Don Johnson wyjawił w programie Ellen DeGeneres, że intensywnie pracuje nad wznowieniem tej produkcji.

Don Johnson zbudował swoją karierę na serialach kryminalnych. Najpierw był detektywem pracującym pod przykrywką w "Policjantach z Miami" (1984-1990). Kreowana przez niego postać Sonny’ego Crocketta, który jeździł Ferrari i mieszkał na motorówce z aligatorem, weszła do historii popkultury.



Kolejnym ważnym rozdziałem w karierze Johnsona była przygoda z projektem "Nash Bridges". Tym razem jako policjant specjalnej jednostki stał na straży porządku w San Francisco. A to miasto przemierzał żółtym kabrioletem z lat 70.



Goszcząc w telewizyjnym talk-show Ellen DeGeneres, Johnson nie tylko wspomniał o zaawansowanych pracach przygotowawczych do nowego sezonu "Nasha Bridgesa". Potwierdził też, że w serialu zobaczymy innych aktorów, którzy kojarzą się z tą produkcją. Wymienił Cheeh Marina (inspektor Joe Dominguez) i Jeffa Perry’ego (inspektor Harvey Leek). Akcja serialu znów będzie rozgrywać się w San Francisco.

Wideo