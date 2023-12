"Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii" to filmowa wersja serialu "Dom pod Dwoma Orłami" , który emitowany był w niedzielne wieczory na antenie TVP1 od 1 stycznia do 12 marca 2023.

W odróżnieniu od serialu, w którym towarzyszyliśmy bohaterom na przestrzeni 70 lat życia, akcja filmu "Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii" zaczyna się zaraz po II wojnie światowej we Wrocławiu.

"Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii": O czym opowie film?

"To nie jest kobieta do romansów" - mówi Jan Liski do przesłuchującego go ubeka, a w odpowiedzi słyszy: "Nie wierzę, jak Boga kocham, nie wierzę. Wygląda na to, Liski, że wy jesteście zakochanym idiotą. I to w kim? W jakiejś przedwojennej lafiryndzie z Kresów".

Reklama

Tak rozpoczyna się historia o skomplikowanej miłości opartej na kanwie wzruszających, pełnych emocji, a także tragicznych wspomnień z życia w przedwojennym Nowosiole oraz tworzącego się powojennego porządku Polski Ludowej. Czy w atmosferze kłamstwa i strachu mogło narodzić się uczucie pomiędzy oficerem UB a repatriantką z dawnych Kresów Rzeczpospolitej, która wciąż czeka na powrót męża Antoniego i syna Zbyszka, nieustannie poszukując ich przez Polski Czerwony Krzyż?

W roku 1945 Zofia przybywa do Wrocławia. Po długiej poniewierce trafia do poniemieckiej willi - Domu pod Dwoma Orłami. Jan Liski, oficer Urzędu Bezpieczeństwa, który dostał dom z przydziału, oferuje jej pokój. Zofia nieustannie wraca wspomnieniami do rodzinnych Kresów, majątku Nowosioło oraz początku jej miłości z polskim osadnikiem — Antonim Szablewskim. Liski naraża swoją karierę, ryzykuje życiem dla Zofii, mając nadzieję, że kobieta w końcu uwierzy w to, jak bardzo ją kocha.

Pewnego dnia odnajduje jej syna, Zbyszka. Młody Szablewski jest żonaty, ma synka, mieszka w Jeleniej Górze. We dwoje jadą go odwiedzić, spotkanie z ukochanym synem kończy się jednak tragicznie, co powoduje dodatkowo katastrofalne wydarzenia.

Film wyreżyserował Waldemar Krzystek, a wystąpili w nim m.in: Karolina Gruszka, Andrzej Konopka, Mirosław Baka, Jan Frycz, Grzegorz Małecki, Andrew Zhuravsky, Eryk Lenartowicz, Mateusz Rusin, Aleksandra Konieczna, Anna Seniuk.