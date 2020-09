Dolly Parton zagra anioła w świątecznej komedii Netflixa

Zaczęła się jesień, a to oznacza, że będzie się pojawiać coraz więcej filmów ze świętami Bożego Narodzenia w roli tle. Do polskich „Listów do M. 4” (premiera 4 listopada) oraz drugiej części „Kroniki świątecznej” (25 listopada) dołączy wyprodukowany przez Dolly Parton musical „Christmas on the Square”, w którym gwiazda muzyki country zagra też jedną z głównych ról. Film pojawi się na platformie streamingowej Netflix 22 listopada.

Bożonarodzeniowy musical "Christmas on the Square" zrealizowała Debbie Allen, reżyserka m.in. kilkunastu odcinków "Chirurgów". Autorką scenariusza jest Maria S. Schlatter, dla której jest to scenariuszowy debiut. W roli głównej w tej zainspirowanej klasycznym "To wspaniałe życie" komedii wystąpi znana z filmu "Mamma Mia" Christine Baranski. Wcieli się ona w rolę Reginy, bogatej i wrednej kobiety, która po śmierci ojca wraca do rodzinnego miasteczka. Jest właścicielką gruntów, na których stoi miasteczko i zamierza tuż przez świętami Bożego Narodzenia wyrzucić wszystkich mieszkańców, a ziemię sprzedać deweloperowi pod budowę centrum handlowego. Zmienia jednak zdanie, gdy poznaje opowieści mieszkańców, spotyka byłego ukochanego i dostaje rady od swego anioła stróża (Dolly Parton).



W pozostałych rolach w filmie "Christmas on the Square" zobaczymy Jenifer Lewis w roli właścicielki salonu piękności i przyjaciółki Reginy, Treata Williamsa, który wcieli się w rolę właściciela miejscowego sklepu oraz Jeanine Mason, która zagra anioła pobierającego lekcję od postaci granej przez Dolly Parton. Wystąpią tu również Mary Lane Haskell, Matthew Johnson oraz Selah Kimbro.

"Christmas on the Square" to kolejny efekt umowy podpisanej przez Dolly Parton z Netfliksem. W ubiegłym roku na tę platformę streamingową trafił serial "Dolly Parton's Heartstring", którego każdy odcinek inspirowany był inną piosenką gwiazdy. Jeden z odcinków - zatytułowany "These Old Bones" - był w tym roku nominowany do nagrody Emmy