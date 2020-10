Dolly Parton śpiewa w zwiastunie filmu "Cudownych Świąt!"

Premierę filmu „Dolly Parton: „Cudownych Świąt!” („Christmas on the Square”) w reżyserii Debbie Allen zapowiedziano na 22 listopada. A teraz opublikowano zwiastun tego musicalu z udziałem jednej z największych gwiazd muzyki country.

Dolly Parton w filmie "Cudwonych Świąt!" /Netflix /materiały prasowe

"Świąteczne życzenia więzną w gardle, gdy pozbawiona uczuć kobieta próbuje sprzedać swoje rodzinne miasto. Czy muzyka, magia i wspomnienia skłonią ją do zmiany decyzji? (...) Kategorie: Kiczowaty, pogodny, uczuciowy, inspirujący" - tak opisuje film "Dolly Parton: "Cudownych Świąt!" platforma streamingowa Netflix. I wszystko się zgadza, bo przecież w okresie świąt to właśnie kiczu i pogody ducha oczekujemy od filmów.



Za większość tych emocji odpowiada w tym filmie sama Dolly Parton, która wykonuje tu 14 piosenek. Do tego występuje w roli anielicy. W złą (początkowo) bizneswoman Reginę Fuller wciela się Christine Baranski, aktorka o polskich korzeniach, znana chociażby z musicalu "Mamma Mia". Jej postać powraca do małego rodzinnego miasta po śmierci ojca, by eksmitować wszystkich i sprzedać ziemię deweloperowi centrum handlowego. Postanawia wyrzucić ich przed Wigilią...



Zapowiada się naprawdę śpiewająco, bo w filmie występują także m.in.: Treat Williams, czyli George Berger z wybitnego musicalu Miloša Formana "Hair" i Jenifer Lewis, która karierę rozpoczęła od występów w musicalach na Broadwayu.



Wideo Dolly Parton: Cudownych Świąt! z udziałem Christine Baranski | Oficjalny zwiastun | Netflix

Reklama

Wcześniej, 2 października, Dolly Parton, stwierdziła, że "Nigdy, w całej swojej karierze artystycznej nie była bardziej podekscytowana projektem". Wtedy też ukazał się jej 47 album studyjny: "A Holly Dolly Christmas". Zawiera on 12 piosenek świątecznych i kosztuje w wersji CD: 9,97 dolara. Za krążek winylowy trzeba zapłacić 16,99 dolarów (ale ta wersja trafi na rynek dopiero 13 listopada). Piosenkarce towarzyszą na płycie: Willie Nelson, Miley Cyrus, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Randy Parton (brat Dolly) i... Jimmy Fallon. Warto dodać, że album od razu trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Top Country Albums.



Zwiastun filmu "Dolly Parton: "Cudownych Świąt!" (z polskimi napisami) można obejrzeć na Youtube, na kanale Netflix Polska. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki frazę: Dolly Parton: "Cudownych Świąt! z udziałem Christine Baranski Oficjalny zwiastun Netflix".