"Dolina Bogów": John Malkovich na plakacie

27 marca do kin trafi polsko-hollywoodzka produkcja Lecha Majewskiego - "Dolina Bogów". W rolach głównych występują gwiazdy światowego kina: John Malkovich, Josh Hartnett, Berenice Marlohe, John Rhys-Davies i Keir Dullea.

Tak prezentuje się plakat filmu "Dolina Bogów" /materiały dystrybutora

Lech Majewski, twórca tak uznanych na świecie dzieł kinematografii jak: "Młyn i Krzyż", "Angelus", "Ogród rozkoszy ziemskich" czy "Wojaczek" znów zabiera widzów w podróż po artystyczne doznania, prowokuje swoją wizją świata, oszałamia efektami audiowizualnymi. "Dolina Bogów" wykracza poza tradycyjny obraz filmowy. Historia o bogach ukrytych w górach oparta na legendzie plemienia Navajo, hipnotyzuje zdjęciami, które reżyser współtworzył razem z Pawłem Tyborą ("Onirica") w stanie Utah w USA oraz muzyką skomponowaną przez laureata Oscara - Jana A.P. Kaczmarka.

Reklama

"'Dolina Bogów' to baśń dla dorosłych. Jest polsko-amerykańskim filmem opartym na starym podaniu, micie Indian Navajo. Opowiada też o najbogatszym człowieku na świecie. Interesowało mnie co pieniądze mogą kupić, gdzie jest granica ich możliwości" - mówi o swoim filmie reżyser.

Trzy wątki narracyjne kierują widza do tytułowej Doliny Bogów i prowokują do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem, a publicznie pojawia się jedynie sporadycznie. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony, a skały rodzą mściciela.

"Miałem szczęście w życiu mogąc pracować z wieloma wielkimi, kreatywnymi reżyserami w Europie i w innych miejscach, i Lech jest jednym z takich ludzi - o bardzo szczególnym spojrzeniu na świat, obdarzonym charakterystyczną wizją i wyobraźnią" - powiedział Malkovich o swoim udziale w "Dolinie Bogów". A Keir Dullea, gwiazdor legendarnej "2001: Odysei kosmicznej", dodał: "Bez cienia wątpliwości Lech jest najciekawszym reżyserem filmowym od czasów Stanleya Kubricka".

Zdjęcia do filmu, powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych, ale i we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge. "Dolina Bogów" trafi do kin już 27 marca. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.