"Dolina Bogów": Hollywoodzkie gwiazdy o współpracy z Lechem Majewskim

Lech Majewski to jeden z nielicznych polskich reżyserów, w którego filmach występują gwiazdy światowego kina. W jego najnowszej produkcji "Dolina Bogów", która do kin trafi już 21 sierpnia, będzie można zobaczyć Johna Malkovicha, Josha Hartnetta, Berenice Marlohe, Johna Rhys-Daviesa i Keira Dullea.

Bérénice Marlohe w filmie Lecha Majewskiego "Dolina Bogów" /materiały prasowe

"Miałem szczęście w życiu mogąc pracować z wieloma wielkimi, kreatywnymi reżyserami w Europie i w innych miejscach i Lech jest jednym z takich ludzi - o bardzo szczególnym spojrzeniu na świat, obdarzonym charakterystyczną wizją i wyobraźnią" - mówi John Malkovich.

Keir Dullea, główny bohater legendarnej "2001 Odysei Kosmicznej", dodaje: "Jego zdolności wykraczają ponad talent zwykłego reżysera - jest tak utalentowaną indywidualnością, że robi to ogromne wrażenie. Bez cienia wątpliwości Lech jest najciekawszym reżyserem filmowym od czasów Stanleya Kubricka".

"Myślę, że ten film stanie się czymś wyjątkowym, innym od wszystkiego, co ludzie kiedykolwiek widzieli. To wizja Lecha i to jest dla mnie ekscytujące - patrzeć na kogoś, kto ma taką kontrolę, bo niewielu reżyserów ma. Wspaniale jest być częścią tak unikalnej wizji, bo wiem, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo rzadkie" - mówi Josh Hartnett.

Bérénice Marlohe dodaje: "Lubię pracować z Lechem, bo jest bardzo organiczny, ma swoją wizję, wie czego chce, ale jednocześnie jest otwarty na to co się dzieje. Jeśli ma pomysł i czas, na pewno to wypróbuje. To podejście do życia, które naprawdę cenię".



Jak pisze dystrybutor, "Dolina Bogów" Lecha Majewskiego ("Młyn i Krzyż", "Angelus", "Ogród rozkoszy ziemskich", "Wojaczek") to "artystyczna uczta wykraczająca poza tradycyjny obraz filmowy".

Film splata ze sobą trzy wątki narracyjne. Pierwszy, archaiczna legenda Indian Navajo, opowiada o ich ziemi i bogach, którzy pod postacią skał-pomników zaludniają dolinę zwaną Valley of the Gods. Drugi jest historią najbogatszego człowieka, Wesa Taurosa, eksperymentującego na sobie możliwości, jakie daje nieograniczony pieniądz. Dotknięty osobistą tragedią, Tauros żyje w ukryciu przed światem i tylko od czasu do czasu ukazuje się publicznie, lecz tak naprawdę osobą, którą widzą postronni, jest jego sobowtór.

Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa, pisarza, który pracuje jako copywriter w firmie Taurosa. Jego nieposkromiona wyobraźnia "poprawia" rzeczywistość, przenosząc ją w świat fantazji. Po traumatycznym rozstaniu z żoną, szukając wyjścia z impasu, John zaczyna pisać biografię swego szefa i przyjmuje zaproszenie do jego posiadłości. W tym czasie firma Taurosa, eksploatująca rudę uranu, wykupuje Dolinę Bogów, aby drążyć tunele w świętej ziemi. Zburzony spokój przodków Navajo sprawia, iż skały rodzą mściciela...



Autorem zdjęć, które powstawały m.in. w Valley of the Gods w stanie Utah w USA, jest Paweł Tybora ("Onirica"). Film realizowano również w studiach filmowych CeTA we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski.



Muzykę skomponował laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge.

"Dolina Bogów" trafi do kin 21 sierpnia. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.