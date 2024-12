Dołącza do świata "Gwiezdnych wojen"! W jakiej roli zobaczymy aktora?

Jeremy Allen White w uniwersum "Gwiezdnych Wojen"

To pierwszy występ White'a w dużej franczyzie po jego nagrodzonej Emmy roli w serialu FX.

Choć szczegóły fabuły nowego filmu owiane są tajemnicą, obecność syna Jabby sugeruje nowe wątki związane z przestępczym podziemiem Tatooine. Serial "The Mandalorian" rozgrywa się po wydarzeniach z "Powrotu Jedi", gdzie Jabba został zabity przez księżniczkę Leię. Wydaje się także prawdopodobne, że w filmie mogą pojawić się Boba Fett (Temuera Morrison) oraz jego zastępczyni Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Jon Favreau, twórca "The Mandalorian", reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Dave’em Filonim ("Ahsoka"). W produkcji wystąpią również Pedro Pascal jako Din Djarin oraz Sigourney Weaver w nieujawnionej jeszcze roli. Premiera filmu zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku.

Reklama

Informację jako pierwszy podał Jeff Sneider w programie YouTube The Kristian Harloff Show. Lucasfilm nie skomentował doniesień.

Jeremy Allen White - pasmo sukcesów

Dla Jeremy'ego Allen White’a to kolejny znaczący krok w karierze. Obecnie pracuje nad biografią Bruce’a Springsteena "Deliver Me From Nowhere" w reżyserii Scotta Coopera. Popularność zdobył dzięki roli Lipa Gallaghera w serialu Showtime "Shameless - Niepokorni", jednak to "The Bear" uczynił z niego gwiazdę, przynosząc mu uznanie krytyków oraz nagrody Emmy, Złoty Glob i SAG.



Zdjęcie Jeremy Allen White w "The Bear" / Album Online / East News

Zobacz też: Ostatni film 94-letniej legendy kina. Pożegnanie w wielkim stylu