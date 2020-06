Dokument o realizacji filmu "Rocky". Narratorem Sylvester Stallone

Już 9 czerwca premierę w internecie będzie miał film dokumentalny "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic". Poświęcony on będzie nakręconemu w 1976 roku filmowi "Rocky", który przyniósł popularność Sylvestrowi Stallone. Słynny Sly jest również narratorem tej produkcji.

Sylvester Stallone nie tylko opowie o samym kręceniu zdjęć do "Rocky'ego", ale również podzieli się informacjami zza kulis /Steve Jennings /Getty Images

Począwszy od 1976 do 2006 roku powstało sześć filmów z serii "Rocky". Stallone powrócił też do roli legendarnego boksera w dwóch późniejszych częściach spin-offu serii, filmach "Creed". Za rolę w pierwszym z nich, "Creed: Narodziny legendy", popularny Sly otrzymał drugą w karierze nominację do Oscara.

Reklama

Rocky Balboa to dla aktora szczególnie ważna postać, bo to właśnie tej roli Stallone zawdzięcza popularność. Film o podrzędnym bokserze, który otrzymuje szansę walki o tytuł mistrza świata, odniósł ogromny sukces, a Stallone dostał dzięki niemu dwie nominacje do Oscara: za scenariusz i za rolę pierwszoplanową. Sam film otrzymał trzy Oscary - ten najważniejszy, dla najlepszego filmu roku oraz Oscary za scenariusz i montaż.

Autorem scenariusza i reżyserem dokumentu "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic" jest Derek Wayne Johnson, twórca filmu "John G. Avildsen: King of the Underdogs" z 2017 roku. Johnson opowiedział w nim opowiedział historię Johna G. Avildsena, reżysera filmu "Rocky". W swoim nowym filmie wykorzystał nagrania, których autorem jest właśnie Avildsen. Reżyser zarejestrował przygotowania do produkcji filmu "Rocky" oraz późniejsze prace na planie.

Wideo Rocky Official Trailer #1 - Burgess Meredith Movie (1976) HD

Nagraniom zmarłego w 2017 roku Avildsena towarzyszyć będzie narracja Stallone’a. Według serwisu "Deadline", Sly nie tylko opowie o samym kręceniu zdjęć do "Rocky’ego", ale również podzieli się informacjami zza kulis. Ciekawostki dotyczyć będą procesu decyzyjnego poprzedzającego rozpoczęcie produkcji oraz walki aktora o to, by mógł zagrać główną rolę w filmie, do którego scenariusz napisał. Stallone zdradzi też m.in., skąd wziął się słynny kapelutek Rocky’ego.

W filmie zostały użyte również nagrania zarejestrowane na planie "Rocky’ego" przez Lloyda Kaufmana. Założyciel słynnej wytwórni Troma, pełnił na planie rolę kierownika produkcji. Zarejestrował testy makijażu, przygotowywanie choreografii walk bokserskich i inne smaczki z planu z udziałem gwiazd filmu: Stallone’a, Talii Shire czy Carla Weathersa.