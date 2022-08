W wydarzeniu, którego kuratorem jest kompozytor muzyki do bondowskiej sagi David Arnold, grupa Garbage ponownie wykona piosenkę, skomponowaną do dziewiętnastego filmu o perypetiach agenta 007 - "Świat to za mało". Z kolei Shirley Bassey, jedyna artystka, która zaśpiewała więcej niż jedną piosenkę bondowską, prawdopodobnie wykona utwory z filmów: "Goldfinger" (1964), "Diamenty są wieczne" (1971) i "Moonraker" (1979).

Wideo "Goldfinger" [trailer]

Ponadto wystąpią goście specjalni, którzy zaproponują własne interpretacje piosenek z filmów o przygodach agenta 007. Na razie potwierdzono udział Celeste. Kolejni goście specjalni zostaną ogłoszeni w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

"Muzyka zawsze odgrywała kluczową rolę w sukcesie serii 007. W ciągu 60-letniej historii zostaliśmy pobłogosławieni niezwykłymi talentami legendarnych kompozytorów i artystów, którzy wnieśli najpotężniejszy i najbardziej poruszający wkład muzyczny do naszych 25 filmów" - napisali w oświadczeniu na temat koncertu producenci filmów o Jamesie Bondzie, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli.

Zdecydowanie mniej oficjalnie napisali o swoim udziale w tym wydarzeniu muzycy Garbage. "Uszczypnij mnie, to sen. The Royal Albert Hall. Zagramy z Royal Philharmonic Orchestra. Co więcej, Dame Shirley Bassey też tam będzie. Czasami życie jest tak magiczne, że nie mogę w to uwierzyć" - ogłosiła na Instagramie Shirley Manson.

W listopadzie Royal Albert Hall zaprezentuje również serię seansów filmowych z muzyką wykonywaną na żywo przez Royal Philharmonic Orchestra. "Casino Royale" (17 listopada: 19:30), "Skyfall" (18 listopada: 19:30) i "Spectre" (19 listopada: o 14:00 i 19:30 oraz 20 listopada 13:30).