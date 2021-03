​Doda: Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

27 marca swoje święto obchodzili twórcy i miłośnicy przedstawień teatralnych. Przypadający wtedy Międzynarodowy Dzień Teatru był, jak się okazuje, ważny dla Doroty Rabczewskiej-Stępień. Nie dlatego, że uwielbia oglądać spektakle, ale dlatego, że kiedyś w jednym zagrała. Piosenkarka przypomniała o tym na Instagramie, sugerując, że przyjmuje z tej okazji życzenia.

Reklama

Doda aktorką teatralną? /Tricolors /East News

Jeśli komuś to wydarzenie umknęło, to przypominamy. Doda pojawiła się w reżyserowanym przez Krzysztofa Maternę przedstawieniu "Słownik Ptaszków Polskich" w Teatrze IMKA. Wcieliła się tam w postać Andżeliki i w 2018 roku, po zakończeniu swojej dwuletniej kariery teatralnej, wyznała na Facebooku, że nigdy tej roli nie zapomni, bo na premierze w 2016 roku "poznał ją" jej mąż.



W komentarzach pod postem pochlebne recenzje, m.in., zaskoczenie, że piosenkarce i celebrytce udało jej się zapamiętać tak długi i trudny tekst (w scenie z Iwoną Bielską, odgrywającą "babcię Jadwigę"). I że to dobry początek, bo "inne wybitne gwiazdy muzyki, jak Rihanna i Lady Gaga również mają za sobą role aktorską".



Wielu jej followersów czeka też na powrót gwiazdy do teatru, gdy tylko skończy się pandemia koronawirusa. Zważywszy na fakt, że Doda uznaje Międzynarodowy Dzień Teatru za swoje święto, nie można wykluczyć, że jeszcze kiedyś pojawi się na scenie. Być może nawet nie w roli aktorki, ale reżyserki.



Ostatnio fani namawiali bowiem piosenkarkę, która od pewnego czasu zajmuje się też produkcją filmową, by zaczęła reżyserować filmy. Jeśli Doda weźnie sobie do serca te rady, to będzie na najlepszej drodze do tego, by - jak to ma w zwyczaju - zostać królową. Tym razem królową teatru.