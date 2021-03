​Do obsady serialu z Chrisem Prattem dołączył... jego szwagier

Powiększa się grono aktorów, którzy zagrają w produkowanym przez Amazon Studios serialu "The Terminal List", którego główną gwiazdą będzie Chris Pratt ("Jurassic World", "Strażnicy Galaktyki"). Na planie panować będzie naprawdę rodzinna atmosfera, bo Prattowi partnerować będzie jego szwagier, Patrick Schwarzenegger.

Chris Pratt i Patrick Schwarzenegger wystąpią wspólnie w serialu "The Terminal List" /BG004/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Chris Pratt wciela się w serialu "The Terminal List" w rolę komandosa Jamesa Reece'a. Podczas przeprowadzania jednej z tajnych operacji, cały oddział Reece’a wpada w pułapkę. Po powrocie do rodziny Reece zaczyna zastanawiać się nad tym, na ile on ponosi winę za to, co się stało. Problem w tym, że wydarzenia zaczynają mu się zacierać w pamięci. Ale gdy na jaw wychodzą nowe fakty na temat dawnej zasadzki, Reece odkrywa, że ma groźnych przeciwników, o których istnieniu nie miał pojęcia.



Patrick Schwarzenegger wcieli się w serialu w postać Donny'ego Mitchella, najmłodszego członka oddziału Reece’a, który dołączył do niego od razu po ukończeniu specjalnego szkolenia. Reszta jego kolegów z oddziału dzięki specyficznemu poczuciu humoru jest w stanie pogodzić się z okropieństwami, jakich byli świadkami. Ale Mitchell jest zupełnie inny. Nie miał okazji, by, tak jak oni, skonfrontować swoich umiejętności na placu boju. Jego służba przypadła na czas pokoju. Zmienia się to jednak, gdy jako dowódca plutonu poprowadzi go w stronę niebezpiecznego terytorium.

Oprócz Pratta i Schwarzeneggera w serialu "The Terminal List" zobaczymy też m.in. Taylora Kitscha ("Friday Night Lights", "Detektyw", "John Carter"). Zagra on kolegę Reece'a, agenta CIA Bena Edwardsa. Wystąpią tu również Constance Wu ("Bajecznie bogaci Azjaci"), Jeanne Tripplehorn ("Nagi instynkt") i Riley Keough ("Tajemnice Silver Lake"). Autorem scenariusza i showrunnerem "The Terminal List" jest David DiGilio ("Przygoda na Antarktydzie"). Serial powstał na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jacka Carra.

Patrick Schwarzenegger to syn Arnolda Schwarzeneggera i Marii Shriver, a także brat Katherine Schwarzenegger, która jest żoną Chrisa Pratta. Młodego modela i aktora można obecnie oglądać w komedii Netfliksa "Moxie". Na premierę czeka też thriller sci-fi "Warning"z jego udziałem.