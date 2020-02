Do kupienia kultowy samochód Mad Maksa

Oryginalny "road warrior" z pierwszych filmów cyklu "Mad Max", zostanie wystawiony na sprzedaż aukcyjną przez Orlando Auto Museum. W rzeczywistości jest to przerobiony czarny Ford XB Falcon GT351, chyba najpopularniejszy samochód australijski wszech czasów. Żeby wystartować w aukcji trzeba mieć ok. 5 mln dol.

Ktoś chciałby się przejechać? /Mary Evans Picture Library / East News

My mamy polskiego Fiata, oni australijskiego Forda. Bo tak można nazwać coupe XB, produkowane w Australii w latach w latach 1973-1976. Ten model posłużył twórcom pierwszego i drugiego "Mad Maksa", do stworzenia pojazdu, którego używa Max Rockatansky - bohater grany przez Mela Gibsona w filmach z 1970 i 1981 r.

Ceny nie ustalono, ale wskazówką może być ubiegłoroczny próg 4,93 mln dol. za Forda Mustanga, którego używał Steve McQueen w filmie "Bullitt". Australijski "madmobil" pojawił się w obu filmach "Mad Maxa", wyreżyserowanych przez George'a Millera (czyli w pierwszej i drugiej części "Mad Maksa"). Później trafił na złomowisko.



Tam namierzył go jeden z fanów "Mad Maksa" i zaczął wystawiać w centrach handlowych oraz na targach rolniczych. Później auto przechodziło z rąk do rąk, w końcu w 2011 r. wylądowało w Orlando Auto Museum na Florydzie.

Tych, którzy chcieliby używać maksowego "road warriora" na co dzień ostrzegamy, że jego ośmiocylindrowy benzynowy silnik ma (a raczej powinien mieć) pojemność 5,8 l. Pali więc dużo, ale można przerobić go na gaz, czego filmowy Mad Max nie przewidział. I może warto wiedzieć, że turbina przykręcona do filtra powietrza, która w filmie daje silnikowi dodatkową moc, jest atrapą. Przed kamerą miała tylko ładnie wirować.