"Minecraft" jest grą, będącą od lat światowym fenomenem i wciąż utrzymuje się na liście najpopularniejszych produkcji. Nikogo nie zdziwił więc fakt, że zainteresowali się nią również twórcy filmów. Ostatnie doniesienia skupiały się na finalnych rozmowach z Jasonem Momoa , który miał wystąpić w pełnometrażowej aktorskiej adaptacji.

"Minecraft": Gwiazdorska obsada

Nowe informacje dotyczą kolejnego znanego aktora, który ma dołączyć do obsady filmu "Minecraft". Obok Jasona Momoa ("Aquaman"), Emmy Myers ("Wednesday") i Danielle Brooks ("Orange is The New Black") wystąpi również Jack Black.

Jack Black jest amerykańskim aktorem, który w ostatnim czasie specjalizuje się w produkcjach, które bazują na grach. Wystąpił już w "Super Mario Bros. Film", dwóch częściach "Jumanji", a także pojawi się w nadchodzącej produkcji "Borderlands" - na podstawie gry wideo o tym samym tytule.



Na ten moment nie jest wiadome, o czym będzie film, jednak biorąc pod uwagę tematykę gry, prawdopodobnie będzie wątek przetrwania w trudnych warunkach, przygoda i trochę niebezpieczeństwa.

Za reżyserię filmu "Minecraft" odpowiada Jared Hess, twórca filmu "Napoleon Wybuchowiec", który wcześniej spotkał się z Jackiem Blackiem na planie komedii "Nacho Libre". Kinowa premiera adaptacji gry jest zapowiedziana na 4 kwietnia 2025 r.