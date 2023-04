Tajemnicze morderstwa, zmowa milczenia i sekrety sióstr z mrocznego zgromadzenia. Wszystko to w "Konsekracji" , uwodzącym atmosferą i suspensem horrorze sakralnym. Pełne przemocy klasztorne sceny już od amerykańskiej premiery filmu wzbudzają kontrowersje.



Specjalistka od chorób oczu - Grace ( Jena Malone ) przybywa do odległego klasztoru w Szkocji, aby zbadać sprawę rzekomego samobójstwa jej młodszego brata księdza. Nie ufając raportom Kościoła, kobieta prowadzi własne śledztwo, próbując ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Pomaga jej w tym watykański duchowny, ojciec Romero. Podczas przeszukiwania mrocznych zakątków klasztoru, dzikich klifów i smaganych wiatrem okolicznych plaż, Grace odkrywa nie tylko ślady morderstwa i świętokradztwa, ale też niepokojącą prawdę o własnej przeszłości, która wydobywa na wierzch dawno zapomnianą traumę.

Erotyczny romans "Piękna katastrofa" Rogera Kumble'a powstał na podstawie książki Jamie McGuire o tym samym tytule i opowiada o Travisie Maddoksie ( Dylan Sprouse ), który jest dokładnie tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby Abernathy ( Virginia Gardner ) nie powinna mieć nic do czynienia. Noce spędza, walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu.

Jednak Abby jest odporna na jego zaloty. Zaintrygowany jej nieprzystępnością, Travis proponuje Abby zakład: jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.

Akcja nowego filmu François Ozona "Peter von Kant" rozgrywa się w 1972 roku w Kolonii. Tytułowy bohater (Denis Ménochet) to uznany europejski reżyser, który całe dnie spędza w swojej luksusowej rezydencji, pracując nad scenariuszem kolejnej produkcji. Jednym z zawsze mile widzianych gości jest Sidonie ( Isabelle Adjani ), jego dawna muza, próbująca w ostatnich latach szczęścia w Hollywood. Tym razem kobieta nie przyszła jednak sama, a towarzyszy jej młody chłopak, którego poznała w trakcie jednej z egzotycznych podróży. Przystojny dwudziestotrzyletni Amir od pierwszej chwili robi na Peterze piorunujące wrażenie. Bohater zakochuje się bez pamięci w atrakcyjnym młodzieńcu, a relacja między mężczyznami szybko zaczyna wykraczać poza sprawy zawodowe. Świadomy szansy na odmianę swojego losu Amir, poczyna sobie coraz pewniej w towarzystwie mentora, stopniowo zaczynając dominować nad bezradnym w obliczu gwałtownego uczucia Peterem.



Patricia ( Haley Bennett ) przyjeżdża do wiejskiego hotelu w Kornwalii. Spotyka swojego byłego męża Idrisa ( Sam Riley ), który zarządza tym miejscem wraz ze swoją dziewczyną Louise. Sytuacja staje się niezręczna, szczególnie gdy była para wraca wspomnieniami do przeszłości podczas jednej z nocy. Film "Ona jest miłością" pokazuje, że spotkanie z dawnym chłopakiem to jedno, ale dzielenie dachu z byłym kochankiem i jego nową dziewczyną to już zupełnie inna sprawa. Nowa produkcja wyreżyserowana przez Jamiego Adamsa przenosi termin "niezręczny" na zupełnie inny poziom. Zadaje pytania o to, czy wspomnienia mogą na nowo połączyć eks-małżonków oraz jak może wyglądać spotkanie byłej pary po latach?



Akcja thrillera wojennego "Sisu" rozgrywa się w 1945 roku, a jego bohaterem jest fiński były żołnierz Aatami Korpi ( Jarmo Tommila ). Po tym jak mężczyzna odkrywa złoto na lapońskich pustkowiach, musi wyruszyć do miasta, aby spieniężyć swój skarb. Sprawy przybierają jednak krwawy obrót, kiedy grupa nazistów zamierza zabić mężczyznę i zabrać jego złoto.



Farzaneh ( Taraneh Alidoosti ), o której opowiada francusko-irański dramat "Między lustrami" , jest instruktorką jazdy. Pewnego dnia dostrzega w miejskim autobusie mężczyznę, który bardzo przypomina jej męża Jalala ( Navid Mohammadzadeh ). Podąża za nim i widzi, jak wchodzi do nieznanego jej budynku, gdzie serdecznie witają go sąsiedzi, a on spotyka się z inną kobietą. Farzaneh, będąca w trzecim miesiącu ciąży, jest przekonana, że przyłapała Jalala na zdradzie. Ten jednak nie potwierdza jej wersji wydarzeń...



W lasach Pirenejów wciąż żyją ludzie pamiętający drzewa posiadające fantastyczne moce, które trudno sobie wyobrazić. Kiedy tylko wykiełkują ich nasiona pojawia się przy nich chochlik, który od teraz staje się ich nieodłącznym towarzyszem. Tak mówią legendy. Chochliki są niewidoczne dla dorosłych. Mogły je ujrzeć tylko dzieci żyjące w zgodzie z naturą. Kiedyś dzieciaki pomagały chochlikom. Teraz chochlików i magicznych drzew jest coraz mniej. Przed zagładą mogą je ocalić tylko dzieci, które znowu zbliżą się do natury. Tak w skrócie brzmi opis ekologicznej animacji "Uratuj drzewo" .

Kicia Kocia to bohaterka bestsellerowej serii książek dla dzieci autorstwa Anity Głowińskiej. Historie wydawane przez Media Rodzina ukazują przygody Kici Koci oraz jej przyjaciół, którzy wraz z czytelnikami bawią się oraz uczą się wartościowych lekcji. Seria liczy prawie siedemdziesiąt tomów. "Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!" to adaptacja siedmiu historyjek z uwielbianego cyklu. Wspaniała animacja polskiego studia EGoFILM przedstawia przygody Kici Koci, które odzwierciedlają dziecięcą wrażliwość oraz ukazują pełną ciepła i radości codzienność. Oczywiście nie zabraknie także wielu wyzwań, którym postaci dzielnie stawią czoło. Kicia Kocia i jej przyjaciele dadzą radę wszystkiemu!