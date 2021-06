Długi weekend w kinie! Co warto obejrzeć?

Osiem tytułów, w tym polski kandydat do Oscara 2021, czyli "Śniegu już nigdy nie będzie", "Ciche miejsce 2" - długo oczekiwany sequel głośnego horroru sprzed trzech lat, starcie gigantów, a więc "Godzilla vs. Kong", film akcji Guya Ritchiego "Jeden gniewny człowiek" oraz "La Gomera" - rumuński kryminał, który walczył o Złotą Palmę, wchodzi na ekrany naszych kin w samym środku długiego weekendu.

"Śniegu już nigdy nie będzie" to nowy film Małgorzaty Szumowskiej, który reprezentował Polskę w tegorocznym wyścigu oscarowym. Głównym bohaterem produkcji jest Żenia (Alec Utgoff), pracowity Ukrainiec, zarabia na życie jako masażysta oferujący wizyty domowe mieszkańcom strzeżonego podwarszawskiego osiedla. Jego klienci (m.in. Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza), aspirujący przedstawiciele klasy średniej, mają jednak wiele niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Żenia jest wtajemniczony we wszystkie ich problemy, zmartwienia i sekrety; chcąc nie chcąc staje się dla nich kimś w rodzaju guru. Głęboko ugruntowana duchowość Żeni, jego domniemane uzdrawiające moce oraz szerokie ramiona sprawiają, że staje się on przedmiotem pożądania dla zagubionych dusz.