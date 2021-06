Dlaczego nazwał córkę Harley Quinn?

Harley Quinn to dziewczyna Jokera, jedna z bohaterek komiksów i filmów o Batmanie. Tak też ma na imię córka scenarzysty, reżysera i aktora Kevina Smitha. W dniu, gdy skończyła 22 lata, gwiazdor przyznał, że to jego żona, Jennifer Schwalbach zdecydowała o imieniu ich pociechy.

Kevin Smith z żoną i córką /Albert L. Ortega /Getty Images

"22 lata temu narodziła się nasza mała pełnia radości, Harley Quinn" - napisał w mediach społecznościowych Kevin Smith. "Tamtego ranka Jennifer Schwalbach i ja dotarliśmy do szpitala. Miałem przy sobie musical 'Valley Girl' ('Dziewczyna z doliny') i odcinki 'Batman: The Animated Series' ('Batman: Animacje'). Zamierzałem je obejrzeć z Jen na porodówce, by odciągnąć jej myśli od tego, co ją czeka".

Smith dodał, że ostatecznie znieczulenie zewnątrzoponowe do kręgosłupa "spisało się znacznie lepiej" niż owe filmy. Od kilku miesięcy wiedzieli, że to będzie wymarzona dziewczynka.



"Nazywaliśmy ją Harley Quinn, jeszcze zanim została poczęta, ale pamiętam, że tego dnia na porodówce załamałem się, mówiąc: 'Nie możemy nazywać jej Harley Quinn. Musimy dać jej prawdziwe imię'. Jen powiedziała wtedy: 'Harley Quinn to prawdziwe imię, naprawdę piękne'".

Kevin Smith w swoim poście zażartował, że na szczęście jego żona wykazała się "mocniejszym kręgosłupem", co - jak zakłada - mogło mieć związek z podaniem jej wspomnianego znieczulenia.