Dlaczego aż 50% dzieci w Polsce marzy o byciu influencerami? "Młodzi ludzie wyrażają tę aspirację z różnych powodów, a ich motywacje mogą być zróżnicowane. Często jednak kieruje nimi pragnienie zdobycia popularności i uznania społecznego, łatwego dostępu do wysokich zarobków, a także chęć wpływania na innych. Co więcej, często decydują się na tę ścieżkę z myślą o poczuciu niezależności" - mówi Aleksandra Jankowiak, prezeska fundacji "Połącz się z głową".

"Warto zauważyć, że to poczucie niezależności może być pozorne, jak sugeruje treść filmu 'Dziewczyna influencera' . To, co często pozostaje niezauważone przez dzieci i młodzież, to fakt, że praca influencera wiąże się z współpracą z różnymi markami, co niesie ze sobą kontrolę nad ich treściami. Influencerzy często stają się finansowo uzależnieni od współpracy z konkretnymi firmami, co wpływa na ich zdolność do wyrażania niezależnych opinii. Ponadto, praca jako influencer wiąże się z dużą presją, gdyż jest on uzależniony od swoich obserwatorów. Jeśli jego treści nie odpowiadają oczekiwaniom widzów, ryzykuje on utratę popularności, co może zakończyć jego karierę" - dodaje prezeska fundacji.

"Kolejną istotną kwestią do rozważenia są algorytmy mediów społecznościowych, które determinują, jakie treści są pokazywane użytkownikom. Influencerzy dostosowują swoje treści do preferencji algorytmów, aby zwiększyć swój zasięg i zyskać popularność. W filmie 'Dziewczyna influencera' w kontekście relacji przyjacielskich pojawia się stwierdzenie: "Algorytmy nas lubiły". W świecie influencerów istnieje także silna konkurencja. Influencerzy walczą o uwagę publiczności, co wpływa na rodzaj treści, jakie tworzą, aby utrzymać się na rynku. Czasami zdarza się, że dostosowują się do popularnych trendów, nawet jeśli nie są one zgodne z ich własnymi preferencjami" - tłumaczy Aleksandra Jankowiak.

"Dziewczyna influencera": O czym opowiada film?

"Dziewczyna influencera" to filmowa opowieść o influencerach, którzy prezentują na pozór idealne życie, pełne beztroskich i luksusowych podróży, markowych ubrań i niekończącej się zabawy. Jednak jak pokazała Pandora Gate, głośna afera obnażająca prawdziwe oblicze YouTuberów, świat internetu skrywa wiele mrocznych tajemnic. "Dziewczyna influencera" to elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze.

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod ickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.