Najnowszy film z udziałem Halle Berry i Markiem Wahlbergiem zatytułowany "Związek" skupia się na Mike’u — trzeźwo myślącym budowlańcu z New Jersey, który zostaje niespodziewanie wciągnięty w niebezpieczną grę szpiegowską przez Roxanne ( Halle Berry ), swoją byłą dziewczynę z czasów liceum, która zleca mu ważną misję dla wywiadu USA.

"Związek": Fani pytają o pocałunki

Widzowie zastanawiają się, dlaczego przez 109 minut filmu para ani razu się nie całowała. Okazuje się, że decyzja ta została podjęta przez samego reżysera — Juliana Farino. Jak sam wyjaśnił, chodziło o to, by zostawić widzów z "niedosytem".

"Netflix zawsze nam mówił na początku: ‘Musisz pomyśleć o tym jako o możliwym pomyśle na trzy filmy. Jeśli więc widzowie chcą zobaczyć pocałunek, moim zdaniem prawdopodobnie poradziliśmy sobie z tym" - zdradził w rozmowie z "Variety".



Pomysł na unikanie zbliżeń całkowicie poparli główni bohaterowie. Halle Berry wyjaśniła, że gdyby do tego doszło, to mógłby być koniec historii.

“Kiedy się pocałują, to będzie koniec. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić kolejny film, aby ta pogoń wciąż trwała. Chcecie zobaczyć dalszą część tej podróży- jak ta dwójka zakochanych ponownie się odnajduje" - zachęciła aktorka.

"Jeśli zrobimy kolejny film, wyobrażam sobie, że będzie to o wiele więcej niż tylko pocałunek. Ale będziemy musieli poczekać i zobaczyć co się stanie" - dodał Mark Wahlberg.

"Związek": Co wyróżnia produkcję?

Film Juliana Farino charakteryzuje się nie tylko romansem, ale też emocjonującą akcją. Co ciekawe, film kręcono na prawdziwych ulicach New Jersey, Nowego Jorku, Londynu i w Słowenii. Halle Berry byłą podekscytowana pracą na planie, ponieważ rzadko zdarza się, by plan zdjęciowy była tak rozrzucony, a przede wszystkim był umieszczony w plenerze.

"Moglibyśmy być gdzieś na scenie i udawać to wszystko. Ale naprawdę musieliśmy odwiedzić te miejsca i myślę, że to dodaje autentyczności w kręceniu filmu" - zdradziła Berry.

"Związek": Gdzie obejrzeć?

Film "Związek" jest obecnie dostępny na platformie Netflix w ramach abonamentu.