Django spotka Zorro?

W 2015 roku ukazał się komiks "Django/Zorro", będący sequelem nagrodzonego dwoma Oscarami "Django", siódmego filmu Quentina Tarantino. Reżyser był jednym z jego współscenarzystów. Według ostatnich informacji ma on planować wyprodukowanie ekranizacji komiksu.

"Django/Zorro" opowiada o współpracy Django i starzejącego się Diego de la Vegi w celu uwolnienia grupy niewolników.

Tarantino zatrudnił Jerroda Carmichaela (komik i aktor, między innymi seria "Sąsiedzi"), by ten napisał scenariusz na podstawie jego komiksu.



Projekt nie ma jeszcze zielonego światła w wytwórni Sony. Wątpliwe jest także, by Tarantino zamierzał wyreżyserować ten film. Po pierwsze nigdy nie przeniósł on na ekran cudzego tekstu.



Po drugie zawsze podkreślał, że w swojej karierze zamierza zrealizować 10 filmów i przejść na emeryturę. Po premierze "Pewnego razu... w Hollywood" został mu tylko jeden film do spełnienia tej obietnicy.

Jego ostatnie dzieło zostało zaprezentowane w ramach festiwalu w Cannes. Film był najgłośniejszą i najbardziej obleganą premierą imprezy. Mimo to nie zdobył on żadnej nagrody.



Tarantino, którego udział w konkursie był do ostatniej chwili niepewny, zapowiedział, że film wróci na stół montażowy. Nie zamierza go jednak skracać, tylko jeszcze trochę wydłużyć.



"Pewnego razu... w Hollywood" wejdzie do polskich kin 9 sierpnia 2019 roku.