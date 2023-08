Wywiad Denisa Villeneuve'a dla magazynu "Empire" zbiegł się w czasie z niezbyt dobrą wiadomością dla fanów "Diuny". Z powodu strajku aktorów i scenarzystów, premiera drugiej części tego filmu została przesunięta o sześć miesięcy - na 15 marca 2024 roku.



"Diuna": Powstanie trzecia część serii?

Na osłodę fanom ekranizacji prozy Franka Herberta pozostają zapewnienia reżysera o chęci nakręcenia trzeciej części cyklu. Pomimo problemów, jakie miał z realizacją dwóch pierwszych części "Diuny", Villeneuve nie traci zapału. "Jeśli uda mi się nakręcić trylogię, będzie to spełnienie moich marzeń. Ujmijmy to w ten sposób: słowa zostały już przelane na papier" - powiedział kanadyjski twórca, dając do zrozumienia, że trwają już prace nad scenariuszem.

Reklama

Villeneuve potwierdził też, że "Diuna: Część trzecia" będzie ekranizacją powieści "Mesjasz Diuny" Franka Herberta, czyli kontynuacji "Diuny" tego autora.



"Książka 'Mesjasz Diuny' została napisana w reakcji na fakt, że czytelnicy 'Diuny' odebrali Paula Atrydę jako bohatera. A nie taki był zamiar Herberta. Moja adaptacja 'Diuny' jest bliższa jego wizji, która w rzeczywistości jest ostrzeżeniem. Jeśli powstanie, trzecia część 'Diuny' będzie moim ostatnim filmem tego cyklu. Po dwóch pierwszych książkach, kolejne są zbyt ezoteryczne" - stwierdził Villeneuve.

Frank Herbert napisał sześć książek z cyklu "Diuna". Oprócz "Diuny" i "Mesjasza Diuny" były to jeszcze "Dzieci Diuny", "Bóg Imperator Diuny", "Heretycy Diuny" oraz "Kapitularz Diuną". Po śmierci pisarza w 1986 roku, jego syn Brian wydał kilka innych prequeli i kontynuacji "Kronik Diuny".