"The Walt Disney Company" to jedna z największych wytwórni filmowych na świecie. Firma była wielokrotnie nagradzana, a pod sobą posiada takie marki jak "Marvel" czy "Gwiezdne Wojny". Nic więc dziwnego, że z roku na rok zdobywa ogromną liczbę odbiorców z całego świata. W ciągu ostatnich lat tytuły należące do korporacji osiągnęły ogromny sukces. Wyróżnić tu można: "Cruellę", "Krainę Lodu II", "Czarownicę", "Encanto" czy też "Spider-Mana: Bez drogi do domu".



Disney ujawnia plany

Disney ujawnił swoje plany. Widzowie mogą już wyglądać kolejnych odsłon uwielbianych produkcji. Wiele wskazuje, że korporacja stawia na znane i sprawdzone tytuły. Choć dyrektor nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących kontynuacji serii "Toy Story" , "Kraina lodu" , czy "Zwierzogród" , to wiemy już, że są one w przygotowaniu.

Przypomnijmy, że seria "Toy Story" doczekała się już czterech części, a ostatnia z nich zarobiła miliard dolarów. Z kolei "Kraina lodu" (2013) i "Kraina lodu II" (2019) przyniosły w sumie zysk przeszło dwóch i pól miliarda dolarów. "Zwierzogród" (2016) zarobił natomiast miliard dolarów i od lat mówi się o jego kontynuacji.



Disney: Nadchodzi fala zwolnień

Bob Iger przekazał również, że firmę czekają poważne restrukturyzacje, co oznacza, że pracę straci około 7 tys. osób, co stanowi około 3 proc. pracowników korporacji.

Najnowszą produkcją Disney'a jest animacja "Między nami żywiołami" .

