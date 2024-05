Disney o nowych "Piratach z Karaibów". Jest propozycja, kto stanie na czele

"Piraci z Karaibów": Czy zagra w nich Austin Butler?

Disney przygląda się rozwojowi Butlera od dłuższego czasu i nie jest tajemnicą, że chciałby nawiązać z nim współpracę. Dobrą ku temu okazja mogłaby być nowa odsłona "Piratów z Karaibów", która według planu ma przedstawić wiele młodych, nowych postaci.

Prace nad nową wersją "Piratów z Karaibów" trwają. Opiekę nad scenariuszem objął Ted Eliot, który pracował przy wcześniejszych częściach oraz Craig Mazin, jeden z twórców serialowej adaptacji gry "The Last of Us".

Choć casting jest na ten moment wielką niewiadomą, z projektem łączono już wcześniej Ayo Edebiri. Nie ma jednak jeszcze oficjalnych informacji, czy zostanie w ten projekt zaangażowana.

Austin Butler: Rozwijająca się kariera

Butler w ostatnich latach wielokrotnie udowodnił swój talent i aktorskie ambicje. Jego główna rola w "Elvisie" (2022) czy zapierające dech w piersiach wystąpienie w najnowszej części "Diuny" (2024) stopniowo utwierdzają jego status hollywoodzkiej gwiazdy. Wcześniej na dalszych planach mogliśmy zobaczyć go w "Pewnego razu...w Hollywood" (2019) Tarantino czy horrorze komediowym Jima Jarmuscha "Truposze nie umierają" (2019). Stanięcie na czele "Piratów z Karaibów" zdecydowanie mogłoby pomóc mu w dalszym rozwoju kariery.

