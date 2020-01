DiCaprio i De Niro w nowym filmie ​Martina Scorsese

Kolejnym projektem, nad którym rozpocznie pracę Martin Scorsese, jest oparty na faktach thriller kryminalny "Killers of the Flowers Moon". Będzie to ekranizacja wydanej w 2017 roku powieści pod tym samym tytułem. Opowie o fali morderstw, do jakich doszło na Indianach z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku.

Robert De Niro (z lewej) i Leonardo DiCaprio (z prawej) znów zagrają u Martina Scorsese (w środku) /Steve Granitz /Getty Images

Książka "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" autorstwa Davida Granna opowiada historię dochodzenia prowadzonego przez Biuro Śledcze, przemianowane później na FBI. W śledztwie tym swój udział miał J. Edgar Hoover, który w 1925 roku został mianowany dyrektorem Biura. Szacuje się w latach 1918-1931 zamordowanych zostało ponad sześćdziesiąt osób pochodzenia indiańskiego. Byli to naówczas jedni z najbogatszych ludzi na świecie - na ich ziemiach znaleziono bowiem złoża ropy naftowej.

Nie będzie to pierwsza powieść Granna przeniesiona na duży ekran. W 2016 roku do kin trafiła ekranizacja innej jego powieści: "Zaginione miasto Z: Amazońska wyprawa tropem zabójczej obsesji".



Główne role w "Killers of the Flowers Moon" zagrają ulubieni aktorzy Martina Scorsese - Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. Dla De Niro będzie to dziesiąta rola w filmie tego reżysera. Panowie rozpoczęli swoją współpracę jeszcze w 1973 roku filmem "Ulice nędzy".

"Jesteśmy podekscytowani tym, że ta wyjątkowa historia zostanie nakręcona w miejscu, w którym się wydarzyła. W hrabstwie Osage. Witamy ekipę filmową, która na pewno znajdzie tu należących do nowatorskiej społeczności pełnych wyobraźni ludzi, którzy pomogą w opowiedzeniu tej historii widzom na całym świecie. Nie mógłbym być bardziej dumny z tego, że nasz piękny stan zostanie pokazany właśnie w tym filmie" - powiedział cytowany przez portal "Indiewire" gubernator Oklahomy Matt Pinnell.



Start zdjęć do filmu "Killers of the Flowers Moon" planowany jest na marzec tego roku. Za kamerą stanie stały współpracownik Martina Scorsese, Rodrigo Prieto. Autorem scenariusza jest Eric Roth, twórca, który ma na swoim koncie Oscara za scenariusz do filmu "Forrest Gump".