Diane Kruger zaręczona! Kim jest narzeczony?

Na początku wakacji para świętowała piątą rocznicę związku. Po latach Diane Kruger i Norman Reedus postanowili się w końcu zaręczyć.

Diane Kruger i Norman Reedus: Historia związku

Diane Kruger i Norman Reedus poznali się w 2015 roku na planie filmu "Sky". Fabuła tej produkcji w pewnym stopniu opowiadała ich własną historię. Romy, bohaterka grana przez Kruger, jest zmęczona swoim małżeństwem i postanawia zmienić całe swoje życie - zamiast stabilnej, bezpiecznej przyszłości u boku męża woli niepewną los singielki. Długo nią jednak nie jest, bo na jej drodze pojawia się grany przez Normana Reedusa, Diego.

Reklama

Podobno, kiedy aktorzy spotkali się na planie, od razu widać było między nimi "chemię", jednak wówczas Kruger była w wieloletnim związku z aktorem Joshuą Jacksonem. Rozstała się z nim w 2016 roku, tuż po dziesiątej rocznicy bycia razem. Czy zrobiła to dla Reedusa, nie wiadomo. Ich związek od początku owiany był tajemnicą.

Po raz pierwszy, oficjalnie Kruger i Reedus pokazali się razem w kwietniu 2016 roku na premierze filmu "Sky", a w listopadzie 2018 roku urodziła się ich córeczka.



Zdjęcie Norman Reedus i Diane Kruger w 2018 roku / Roy Rochlin/FilmMagic / Getty Images

Diane Kruger zaręczona!

Informację o zaręczynach zamieścił na swej stronie magazyn "People". Kiedy para zamierza wziąć ślub, nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że od lat układa im się świetnie.

Kiedy na świat przyszła ich córeczka, Diane Kruger na swym Instagramie napisała: "Czuję ogromną wdzięczność za ten rok i liczę, że moje szczęśliwe gwiazdy przyciągnęły cię, Normanie i podzieliły się z tobą wieloma błogosławieństwami życia".



Para do dziś nie podała do publicznej wiadomości, jak ma na imię ich córka. Dla Diane Kruger to pierwsze dziecko. Norman Reedus ma jeszcze starszego syna 21-letniego Mingusa, którego matką jest słynna modelka Helena Christensen.