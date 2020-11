​Diane Kruger opublikowała wzruszający film

​Diane Kruger, której popularność przyniosły role w "Troi", "Skarbie narodów" i Bękartach wojny", umieściła w Instagramie filmik, na którym jej partner Norman Reedus, czyli Daryl Dixon z "Żywych trupów", bawi się z ich dwuletnią córeczką w zagraconym zabawkami salonie.

​Diane Kruger strzeże swojej prywatności, ale tym razem postanowiła zrobić wyjątek /J. Lee/FilmMagic /Getty Images

"Jest wiele rzeczy, za które jestem wdzięczna: moi przyjaciele, moi koledzy... W tym roku jestem wdzięczna za bycie zdrową i za moją małą rodzinę..." - napisała aktorka, który opublikowała wideo przy okazji Święta Dziękczynienia.



Instagram Wideo

Reklama

W filmiku Norman Reedus śpiewa z córeczką piosenkę, cierpliwie ucząc ją przy okazji liter alfabetu. "Mimo że nie mogę przestać myśleć o tak wielu ludziach, którzy doznali w tym roku straty, niech ten dzień przypomni nam, co mamy i co powinniśmy pielęgnować" - dodała.



Niezwykłe samo w sobie jest to, że Diane zdecydowała się na upublicznienie niezwykle intymnej chwili.



Aktorka bardzo strzeże prywatności swojej rodziny. Nie zdradza nawet imienia swojej córeczki. I też w tym wideo dziewczynka stoi plecami do aparatu, by nie można było zidentyfikować jej twarzy.