Diane Kruger: Jak piękna Niemka podbiła Hollywood

"Subtelna, utalentowana i piękna" - tak określana jest Diane Kruger. Na czerwonym dywanie aktorka uchodzi za symbol nienagannego stylu i perfekcji. Reżyserzy doceniają jej talent i profesjonalizm. Marzyła, by tańczyć w balecie, ale została aktorką. Gwiazda takich filmów, jak "Troja", "Bękarty wojny", "Skarb narodów" czy "W ułamku sekundy" 15 lipca 2021 roku kończy 45 lat.

Diane Kruger na festiwalu w Cannes (2018) AFP

Reklama

Diane Kruger zalicza się do grona gwiazd, które olśniewają nie tylko na kinowym ekranie, ale i czerwonych dywanach. 45-latka zachwyca urodą i elegancją, którą prezentuje za każdym razem, gdy pojawia się na uroczystych filmowych galach.

Reklama

"Nie korzystam z pomocy stylisty, gdyż uważam, że jestem wystarczająco dorosła, aby wiedzieć w czym wyglądam dobrze, a w czym nie. Moda jest czymś indywidualnym. Preferuję rzeczy wyjątkowe, o ciekawym, unikatowym kroju. Wolę pozostawiać pewne niedomówienia, tajemnicę, niż odkrywać zbyt wiele. Dla mnie najważniejsza jest elegancja" - wyznała aktorka w jednym z wywiadów.

Diane Kruger, a właściwie Diane Heidkrüger, urodziła się 15 lipca 1976 roku w Algermissen w zachodniej części Niemiec. Marzyła o balecie (uczyła się w Londynie), ale dobrze zapowiadającą się karierę przerwała kontuzja. Wyjechała do Paryża i rozpoczęła tam pracę modelki. Współpracowała z prestiżowymi markami, takimi jak Chanel, Dior, Yves Saint Laurent czy Giorgio Armani, pojawiła się też na okładce legendarnego francuskiego "Vogue'a".

Diane Kruger: Ikona stylu 1 / 6 Urodzona w Niemczech aktorka Diane Kruger zalicza się do grona gwiazd, które olśniewają nie tylko na ekranach kin, ale i na czerwonych dywanach. Zachwyca jej szlachetna uroda i elegancja, którą prezentuje za każdym razem, gdy pojawia się na uroczystych filmowych galach. W kreacjach od największych domów mody, z perfekcyjnym makijażem i nienaganną fryzurą stanowi żywą inspirację dla milionów kobiet. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Stamtąd droga do kina była już prosta - przełomową rolę zagrała u Wolfganga Peteresena w "Troi" (2004), gdzie wystąpiła jako piękna Helena u boku Brada Pitta i Orlando Blooma. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych aktorek, nikt nie zmuszał jej w Hollywood do głodówek i ostrego trzymania linii. Wręcz przeciwnie - reżyser "Troi" na potrzeby filmu kazał aktorce... przytyć siedem kilogramów.

Już w pierwszych wywiadach, tuż po premierze "Troi", Kruger przyznawała, że bardzo ceni sobie wolność. "Ten nagły sukces nieco mnie martwi" - mówiła. "Jestem niezależną osobą, lecz boję się, że ten przywilej może teraz zniknąć. Lubię funkcjonowanie na własnych zasadach".



Od tamtej pory na brak propozycji filmowych narzekać nie może.

Wideo "Troja": Official Trailer