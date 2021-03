Diaboliczny Anthony Hopkins w zwiastunie filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców"

5 maja bezpośrednio na serwisy VOD trafi najnowszy film z udziałem Anthony'ego Hopkinsa, zatytułowany "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" ("The Virtuoso"). Kilka dni wcześniej odbędzie się ceremonia rozdania Oscarów, na której Hopkins, nominowany za rolę w filmie "Ojciec", ma spore szanse na zwycięstwo. Jeśli wygra, będzie to dodatkowa zachęta do zobaczenia jego kolejnego ekranowego wcielenia.

Reklama

Anthony Hopkins w filmie "Virtuoso" /materiały prasowe

Z opublikowanego właśnie zwiastuna wynika, że aktor jest w świetnej formie. Hopkins w filmie "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" wciela się w rolę tajemniczego szefa płatnego zabójcy granego przez Ansona Mounta.



Reklama

Diaboliczny mocodawca ukryty za okularami słonecznymi zleca mu nowe zadanie. Morderca wyrusza w drogę do małego miasteczka, ale cały czas prześladują go myśli o śmiertelnym błędzie, jaki popełnił podczas jednego ze swoich poprzednich zleceń. Poza tym od swojego szefa dostał zaledwie pobieżne wskazówki odnośnie czasu i miejsca, więc musi sam zidentyfikować swój tajemniczy cel. Kandydatów jest kilkoro, a wśród nich miejscowy szeryf (David Morse). Tymczasem sympatyczne spotkanie z ponętną kobietą (Abbie Cornish), do jakiego dojdzie w miejscowej knajpce, zagrozi jego misji - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców".

Wideo The Virtuoso Trailer #1 (2021) | Movieclips Trailers

Reżyserem filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" jest Nick Stagliano ("Good Day for It"), a scenariusz napisał James C. Wolf. W pozostałych rolach w wystąpili Diora Baird, Eddie Marsan oraz Richard Brake.



Urodzony 31 grudnia 1937 roku Anthony Hopkins, za sprawą nominacji za pierwszoplanową rolę w filmie "Ojciec", jest najstarszym aktorem w historii nominowanym w tej kategorii. Na jego koncie jest już Oscar - dostał go za rolę Hannibala Lectera w filmie "Milczenie owiec". Popularnego aktora zobaczymy też w thrillerze zatytułowanym "Zero Contact". Oficjalny opis jego fabuły jest co najmniej intrygujący: "9 krajów. 60 minut. Jedna misja dla całej ludzkości".

Film "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" w Polsce trafi bezpośrednio na VOD. Premiera planowana jest na 5 maja 2021.