"Diabeł ubiera się u Prady": Szefowa z piekła rodem

Chociaż dziś może wydawać się to niewiarygodne, "Diabeł ubiera się u Prady" uchodził za projekt wielkiego ryzyka. Jednak po premierze okazał się on dziełem kultowym, a kreacja Meryl Streep jako zimnej Mirandy Pristley przeszła do historii. Film stał się także przełomem dla pozostałych aktorek biorących w nim udział. 19 czerwca 2021 roku mija 15 lat od jego premiery.

Anne Hathaway i Meryl Streep w filmie "Diabeł ubiera się u Prady" /20thCentFox/Courtesy Everett Collection /East News

"Diabeł ubiera się u Prady", oparty na powieści Lauren Weisberger, przybliża historię Andy Sachs, świeżo upieczonej absolwentki dziennikarstwa, która rozpoczyna pracę jako młodsza asystentka Mirandy Pristley, redaktor naczelnej prestiżowego magazynu modowego. Szefowa otwarcie nią gardzi i pomiata, ale dziewczyna zamierza wytrzymać to przez rok, w celu nabycia doświadczenia. Z czasem świat mody zaczyna coraz bardziej ją pochłaniać, co odbija się na relacjach z najbliższymi.

Studio Fox kupiło prawa do powieści Weisberger już 2003 roku, jeszcze zanim została ona ukończona. Jego przedstawicielom wystarczyła znajomość pierwszych stu stron i ogólnego zarysu pozostałej części fabuły. Wtedy też zaczęły się prace nad scenariuszem. Fox zatrudnił kilka osób, które tworzyły kolejne drafty i przepisywały sceny. Ostatecznie zdecydowano się na podejście Aline Brosch McKenny, mającej dotychczas zaledwie dwa zrealizowane scenariusze na swoim koncie.

Z kolei reżyserem został David Frankel, zdobywca Oscara za film krótkometrażowy "Dear Diary", ostatnio pracujący przy serialach stacji HBO - "Kompanii braci", "Seksie w wielkim mieście" i "Ekipie". Dziesięć lat później przyznał, że był to dla niego - podobnie jak większości osób z ekipy - pierwszy naprawdę duży projekt i moment przełomowy w karierze. Gdyby się nie udało, byłby to jej koniec.

W roli Mirandy Priestly, demonicznej redaktor naczelnej magazynu modowego, producenci od początku widzieli Meryl Streep. Aktorkę interesowało ukazanie jej postaci nie tylko jako szefowej z piekła rodem, ale także osoby, która dźwiga na swoich barkach wartą miliony dolarów markę, a z jej zdaniem liczy się każda osoba w branży. Niemniej czuła, że Fox proponuje jej zbyt niską gażę. "Moim zdaniem ich oferta była nie do końca współmierna do mojej wagi dla projektu, jeśli nie po prostu ubliżająca" - mówiła aktorka w rozmowie dla Variety. Ostatecznie zgodziła się, gdy producenci zaoferowali jej dwa razy większą sumę. Gdy Streep powiedziała "tak", produkcja dostała zielone światło.

Casting do ról pozostałych postaci był mniej oczywisty. Jako Andy producenci chcieli obsadzić Rachel McAdams, która w ostatnim czasie zyskała ogromną popularność dzięki "Pamiętnikowi" i "Wrednym dziewczynom". Ona jednak kilkakrotnie odmówiła. Zanim zdecydowano się na Anne Hathaway, wtedy kojarzoną głównie z serią "Pamiętnik księżniczki", rozważano Claire Danes i Juliette Lewis. Po latach aktorka przyznała, że na liście twórców znajdowała się dopiero na dziewiątym miejscu.

Ostatnim z obsadzonych bohaterów był Nigel Kipling, dyrektor kreatywny magazynu Mirandy oraz zadeklarowany gej. Łączył on aspekty kilku pomniejszych postaci z książki. Twórcy za wszelką cenę chcieli uniknąć stereotypowego mentora w rodzaju Hectora Elizondo w "Pretty Woman". McKenna napisała go jako bohatera o wiele bardziej sarkastycznego i niewierzącego w powodzenie Andy. O jego rolę starał się między innymi Graham Norton, popularny prezenter stacji BBC. Ostatecznie zdecydowano się zwrócić do Stanleya Tucciego, charakterystycznego aktora drugiego planu. Jego angaż nastąpił zaledwie trzy dni przed rozpoczęciem zdjęć.

Podczas pierwszego wspólnego czytania scenariusza Hathaway nie miała jeszcze sprecyzowanej wizji Andy. Była także przerażona perspektywą współpracy z Streep. Ta postanowiła przełamać lody i przy pierwszym spotkaniu z młodszą koleżanką powiedziała: "Myślę, że będziesz wspaniała w tej roli i cieszę się, że będziemy razem pracować". Zaraz potem dodała, że będzie to ostatnia miła rzecz, jaką Hathaway od niej usłyszała.