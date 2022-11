Wyreżyserowany przez Davida Frankela film "Diabeł ubiera się u Prady" z 2006 roku powstał na podstawie powieści Lauren Weisberger pod tym samym tytułem. Opowiada historię młodej dziewczyny, która otrzymuje posadę asystentki redaktor naczelnej popularnego pisma modowego wzorowanej na postaci naczelnej amerykańskiego "Vogue'a", Anny Wintour. Film Frankela okazał się dużym sukcesem. W kinach na całym świecie zarobił 326 milionów dolarów, a Meryl Streep za rolę w nim została nominowana do Oscara.

"Dziabeł ubiera się u Prady": Co z kontynuacją?

Od filmu "Diabeł ubiera się u Prady" zaczęła się też wielka kariera Anne Hathaway , która promuje właśnie swój najnowszy film zatytułowany "Armagedon". Z tego powodu została zaproszona do programu "The View" stacji ABC. Rozmowa dotyczyła jednak nie tylko jej nowej produkcji. Hathaway zapytano także o to, czy widzowie mogą liczyć na to, że zobaczą w przyszłości kontynuację filmu Frankela.

"Kuszącym jest wyobrażenie sobie Andy i Emily, które muszą przynieść Mirandzie kawę. Ona jest w Europie, a one po drodze zahaczają o Stanleya Tucciego , który siedzi sobie w restauracji. To kuszące, ale nie wydaje mi się, aby się wydarzyło. Mogliby natomiast zrobić jakiś reboot i znaleźć do tego zupełnie nowych ludzi" - powiedziała aktorka.



Dodała też, dlaczego nie wierzy w możliwość nakręcenia drugiej części "Diabła...". "Nie wiem, czy teraz taka kontynuacja mogłaby powstać. 'Diabeł ubiera się u Prady' powstał w zupełnie innej erze. Teraz wszystko się zdigitalizowało, a tamten film podejmował temat fizycznie namacalnych rzeczy. Obecne czasy są zupełnie inne" - przekonuje Anne Hathaway w programie "The View".

Wideo "Diabeł ubiera się u Prady": Trailer

"Armagedon", który można oglądać w kinach od października, nie jest jedyną nową produkcją z udziałem Anne Hathaway. Aktorka zakończyła już zdjęcia do komediodramatu "She Came to Me" Rebekki Miller ("Plan Maggie"), dramatu "Eileen" Williama Oldroyda ("Lady M.") i thrillera "Mother's Instinct", w którym zagrała u boku Jessiki Chastain. Aktualnie pracuje na planie dramatu "The Idea of You" w reżyserii Michaela Showaltera.